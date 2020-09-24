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https://ria.ru/20200924/zelenskiy-1577717608.html
В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, который планировался в октябре, отменен, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:32
2020-09-24T16:32
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Визит президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, который планировался в октябре, отменен, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mendel/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Мендель</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> направил Зеленскому приглашение посетить в октябре <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что Зеленский не будет совершать визит в Белоруссию до стабилизации ситуации в этой стране."Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен", - цитирует Мендель агентство <a href="http://www.rbc.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">"РБК-Украина"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200924/zelenskiy-1577700154.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html
Все верно, клоуну по статусу положено встречаться с кухаркой
38
А ведь ничего не изменилось - как был Лукашенко так и сейчас - он же. Налицо - двойные подходы украинских политиков.
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белоруссия
украина
РИА Новости
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дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию

16:32 24.09.2020
1593
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, который планировался в октябре, отменен, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить в октябре Гродно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет совершать визит в Белоруссию до стабилизации ситуации в этой стране.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:30Протесты в Белоруссии
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"Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен", - цитирует Мендель агентство "РБК-Украина".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Обсудить11
Дмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все верно, клоуну по статусу положено встречаться с кухаркой
24 сентября, 16:38
Иван ГрозныйИван Грозный
27100001
А ведь ничего не изменилось - как был Лукашенко так и сейчас - он же. Налицо - двойные подходы украинских политиков.
24 сентября, 17:08
psvapsva
1400002
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