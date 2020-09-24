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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова
25 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА, посвященную итогам весенней и началу осенней сессии, планам работы и важнейшим законопроектам.
2020-09-24T11:07
2020-09-24T15:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова

11:07 24.09.2020 (обновлено: 15:13 24.09.2020)
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25 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА, посвященную итогам весенней и началу осенней сессии, планам работы и важнейшим законопроектам.
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