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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html
В Липецкой области откроется завод замороженных овощей, грибов и ягод
В Липецкой области на территории ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" зарегистрирован новый резидент — компания "Агробитхолод", которая в октябре приступит к... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:10
2020-09-24T15:10
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> на территории ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" зарегистрирован новый резидент — компания "Агробитхолод", которая в октябре приступит к заготовке и термической обработке овощей, грибов и ягод, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. Сейчас на предприятии завершают установку оборудования для сортировки, нарезки и температурной обработки овощей. Заключены первые контракты на поставку картофеля. Планируется, что завод будет производить до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, здесь будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более полутора миллиардов рублей.Как отметил Артамонов, особые экономические зоны регионального уровня, в которых предоставляется целый комплекс мер господдержки, привлекают все больше инвесторов. "Их успешное развитие – это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы", – подчеркнул глава области.ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" была создана в конце 2006 года. На площади 992 гектаров, помимо ООО "Агробитхолод", работают четыре крупных производства: ООО "Тербунский гончар", АО "Рафарма", ООО "Черноземье" и ООО "МегаМикс Центр".
https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624738.html
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области откроется завод замороженных овощей, грибов и ягод

15:10 24.09.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНарезанный ломтиками картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля ГК "Белая дача" в Липецкой области
Нарезанный ломтиками картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля ГК Белая дача в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости. В Липецкой области на территории ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" зарегистрирован новый резидент — компания "Агробитхолод", которая в октябре приступит к заготовке и термической обработке овощей, грибов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Сейчас на предприятии завершают установку оборудования для сортировки, нарезки и температурной обработки овощей. Заключены первые контракты на поставку картофеля. Планируется, что завод будет производить до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, здесь будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более полутора миллиардов рублей.
Как отметил Артамонов, особые экономические зоны регионального уровня, в которых предоставляется целый комплекс мер господдержки, привлекают все больше инвесторов.
"Их успешное развитие – это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы", – подчеркнул глава области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 20:11Липецкая область
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ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" была создана в конце 2006 года. На площади 992 гектаров, помимо ООО "Агробитхолод", работают четыре крупных производства: ООО "Тербунский гончар", АО "Рафарма", ООО "Черноземье" и ООО "МегаМикс Центр".
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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