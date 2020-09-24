https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html

В Липецкой области откроется завод замороженных овощей, грибов и ягод

В Липецкой области на территории ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" зарегистрирован новый резидент — компания "Агробитхолод", которая в октябре приступит к... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:10

2020-09-24T15:10

2020-09-24T15:10

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> на территории ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" зарегистрирован новый резидент — компания "Агробитхолод", которая в октябре приступит к заготовке и термической обработке овощей, грибов и ягод, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. Сейчас на предприятии завершают установку оборудования для сортировки, нарезки и температурной обработки овощей. Заключены первые контракты на поставку картофеля. Планируется, что завод будет производить до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, здесь будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более полутора миллиардов рублей.Как отметил Артамонов, особые экономические зоны регионального уровня, в которых предоставляется целый комплекс мер господдержки, привлекают все больше инвесторов. "Их успешное развитие – это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы", – подчеркнул глава области.ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" была создана в конце 2006 года. На площади 992 гектаров, помимо ООО "Агробитхолод", работают четыре крупных производства: ООО "Тербунский гончар", АО "Рафарма", ООО "Черноземье" и ООО "МегаМикс Центр".

https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624738.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область