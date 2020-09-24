https://ria.ru/20200924/zaklyuchennye-1577707826.html

Зариф заявил о готовности обменяться заключенными с США

Иран готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и США на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:13

2020-09-24T14:13

2020-09-24T20:57

мохаммад джавад зариф

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирана <a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank">Мохаммад Джавад Зариф</a>.При этом он отметил, что Иран не готов вести прямые переговоры с американским правительством по этому вопросу и использует швейцарское правительство в качестве представителя своих интересов или правительства других стран, которые "хотят сыграть позитивную роль в этом процессе".

https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохаммад джавад зариф, иран, сша, в мире