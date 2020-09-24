Зариф заявил о готовности обменяться заключенными с США
14:13 24.09.2020 (обновлено: 20:57 24.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Иран готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и США на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Сейчас мы готовы обменять всех задержанных, которые удерживаются Соединенными Штатами на территории США или под давлением США в других странах, на заключенных с двойным гражданством, которые находятся в Иране, поскольку сейчас у нас нет заключенных только с американским гражданством. У нас было двое американских заключенных, которых мы обменяли", - сказал агентству Зариф.
При этом он отметил, что Иран не готов вести прямые переговоры с американским правительством по этому вопросу и использует швейцарское правительство в качестве представителя своих интересов или правительства других стран, которые "хотят сыграть позитивную роль в этом процессе".
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