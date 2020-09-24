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Зариф заявил о готовности обменяться заключенными с США
Иран готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и США на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:13
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мохаммад джавад зариф
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирана <a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank">Мохаммад Джавад Зариф</a>.При этом он отметил, что Иран не готов вести прямые переговоры с американским правительством по этому вопросу и использует швейцарское правительство в качестве представителя своих интересов или правительства других стран, которые "хотят сыграть позитивную роль в этом процессе".
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мохаммад джавад зариф, иран, сша, в мире

Зариф заявил о готовности обменяться заключенными с США

14:13 24.09.2020 (обновлено: 20:57 24.09.2020)
348
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Иран готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и США на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Сейчас мы готовы обменять всех задержанных, которые удерживаются Соединенными Штатами на территории США или под давлением США в других странах, на заключенных с двойным гражданством, которые находятся в Иране, поскольку сейчас у нас нет заключенных только с американским гражданством. У нас было двое американских заключенных, которых мы обменяли", - сказал агентству Зариф.

При этом он отметил, что Иран не готов вести прямые переговоры с американским правительством по этому вопросу и использует швейцарское правительство в качестве представителя своих интересов или правительства других стран, которые "хотят сыграть позитивную роль в этом процессе".
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 19:41
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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