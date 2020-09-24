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https://ria.ru/20200924/zakharova-1577696697.html
Захарова прокомментировала санкции минфина США
Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать, говорится в комментарии официального представителя МИД России... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:32
2020-09-24T11:44
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
интерпол
россия
мария захарова
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать, говорится в комментарии официального представителя МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> в связи с очередным расширением санкционного списка минфина США.США в среду внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии."Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираемся этого делать. Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров. Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать "на плаву" тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе", - отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.Захарова отметила, что Вашингтон продолжает тратить колоссальные усилия на преследование российских организаций и граждан, причастных, в его представлении, к "вмешательству" в электоральные процессы в США. "Как всегда, абсолютно никаких доказательств не представляется", - подчеркнула она."Пожалуй, по сравнению с предыдущими подобного рода волнами санкций нынешняя отличается лишь одним. Как следует из пресс-релиза минфина США, теперь американские санкции вводятся, помимо прочего, за общение с российскими федеральными органами исполнительной власти. В том числе – с МИД России. Дальнейшие комментарии излишни", - заключила Захарова.Среди попавших под новые санкции россиян, проживающих, по данным властей США, в России, - Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.Среди компаний, попавших под санкции, - находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина. Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для ФСБ в обход санкций. Возглавляющий компанию Никита Ковалевский также является главой трех других компаний из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade. Последние три не были замечены в противоправной с точки зрения США деятельности, но были внесены в списки из-за того, что их управляющим директором является Ковалевский.США ранее внесли в список санкций и обвинили российского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a>, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры. <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> прекратил с 28 августа преследование в международном поле директора компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" Евгения Пригожина и самой фирмы.
https://ria.ru/20200715/1574410265.html
https://ria.ru/20200910/dezinformatsiya-1577061438.html
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конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, интерпол, россия, мария захарова, сша, в мире

Захарова прокомментировала санкции минфина США

11:32 24.09.2020 (обновлено: 11:44 24.09.2020)
3702
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с очередным расширением санкционного списка минфина США.
США в среду внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 21:27
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
"Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираемся этого делать. Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров. Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать "на плаву" тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе", - отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что Вашингтон продолжает тратить колоссальные усилия на преследование российских организаций и граждан, причастных, в его представлении, к "вмешательству" в электоральные процессы в США. "Как всегда, абсолютно никаких доказательств не представляется", - подчеркнула она.
"Пожалуй, по сравнению с предыдущими подобного рода волнами санкций нынешняя отличается лишь одним. Как следует из пресс-релиза минфина США, теперь американские санкции вводятся, помимо прочего, за общение с российскими федеральными органами исполнительной власти. В том числе – с МИД России. Дальнейшие комментарии излишни", - заключила Захарова.
Среди попавших под новые санкции россиян, проживающих, по данным властей США, в России, - Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.
Среди компаний, попавших под санкции, - находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина. Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.
Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для ФСБ в обход санкций. Возглавляющий компанию Никита Ковалевский также является главой трех других компаний из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade. Последние три не были замечены в противоправной с точки зрения США деятельности, но были внесены в списки из-за того, что их управляющим директором является Ковалевский.
США ранее внесли в список санкций и обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры. Интерпол прекратил с 28 августа преследование в международном поле директора компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина и самой фирмы.
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 19:31
Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян
4451024
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Конкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинИнтерполРоссияМария ЗахароваСШАВ мире
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