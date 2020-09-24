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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200924/yakutiya-1577694473.html
Якутия вошла в число лидеров по экономическому росту на Дальнем Востоке
Якутия — в числе регионов-лидеров по темпам экономического роста на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:52
2020-09-24T21:24
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
юрий трутнев
магаданская область
нерюнгри
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 24 сен</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Якутия — в числе регионов-лидеров по темпам экономического роста на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В среду состоялось заседание Совета глав и губернаторов Дальневосточного федерального округа при заместителе председателя правительства России — полномочном представителе президента России на Дальнем Востоке <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрии Трутневе</a>."Якутия наряду с <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской областью</a> названа в числе регионов-лидеров по темпам экономического роста среди субъектов Дальнего Востока", — рассказали в пресс-службе.По линии программы поддержки социального развития центров экономического роста на средства федеральной субсидии строятся и реконструируются крупные объекты: вторая очередь кардиологического диспансера в городе <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>, многопрофильная гимназия в поселке Хандыга, здание детской поликлиники в городе <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a>."Нет никакого запаздывания по строительству заявленных объектов, все работы ведутся согласно графику. И мы надеемся, что в последующем при выделении дополнительных средств критерий по исполнению программы точно в срок, без всяких запаздываний, будет учтен", — отметил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a>.
https://ria.ru/20200922/yakutiya-1577603159.html
дальний восток
магаданская область
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дальний восток, айсен николаев, юрий трутнев, магаданская область, нерюнгри, экономика

Якутия вошла в число лидеров по экономическому росту на Дальнем Востоке

10:52 24.09.2020 (обновлено: 21:24 24.09.2020)
3310
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Якутия — в числе регионов-лидеров по темпам экономического роста на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В среду состоялось заседание Совета глав и губернаторов Дальневосточного федерального округа при заместителе председателя правительства России — полномочном представителе президента России на Дальнем Востоке Юрии Трутневе.
"Якутия наряду с Магаданской областью названа в числе регионов-лидеров по темпам экономического роста среди субъектов Дальнего Востока", — рассказали в пресс-службе.
По линии программы поддержки социального развития центров экономического роста на средства федеральной субсидии строятся и реконструируются крупные объекты: вторая очередь кардиологического диспансера в городе Якутске, многопрофильная гимназия в поселке Хандыга, здание детской поликлиники в городе Нерюнгри.
"Нет никакого запаздывания по строительству заявленных объектов, все работы ведутся согласно графику. И мы надеемся, что в последующем при выделении дополнительных средств критерий по исполнению программы точно в срок, без всяких запаздываний, будет учтен", — отметил глава республики Айсен Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевЮрий ТрутневМагаданская областьНерюнгриЭкономика
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