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Липецкая область
https://ria.ru/20200924/vyplaty-1577712418.html
Дополнительные выплаты соцработникам Липецкой области будут продолжены
Соцработники Липецкой области продолжат получать доплату за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, для этого из федерального и регионального РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:14
2020-09-24T15:14
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Соцработники <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> продолжат получать доплату за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, для этого из федерального и регионального бюджетов дополнительно будет выделено 17,9 миллиона рублей, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. Выплаты в соответствии с распоряжением правительства РФ продлятся до 15 октября. Они назначаются сотрудникам соцучреждений за работу в особых условиях в режиме, предполагающем проживание в организации в течение двухнедельной смены. "В сегодняшнее непростое время социальные работники региона показали умение мобилизоваться. В стационарных учреждениях специалисты трудятся, неделями не бывая дома, отдавая все силы своим подопечным. Эта работа требует большой выдержки, моральных и физических сил, способности разделить чужую боль", — прокомментировал Артамонов. Размер доплат врачам стационарных соцучреждений составляет от 40 до 60 тысяч рублей за каждую смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно к зарплате получают от 25 до 35 тысяч рублей за смену, младший медперсонал — по 15-20 тысяч рублей за смену, а технические работники — от 10 до 15 тысяч рублей. Максимальный размер доплаты назначается в том случае, если во время смены сотрудники помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. К настоящему времени врачам, медсестрам, педагогам, техническим сотрудникам социальных учреждений Липецкой области произведено 3368 выплат на общую сумму около 78,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200519/1571683554.html
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игорь артамонов, липецкая область

Дополнительные выплаты соцработникам Липецкой области будут продолжены

15:14 24.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Соцработники Липецкой области продолжат получать доплату за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, для этого из федерального и регионального бюджетов дополнительно будет выделено 17,9 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Выплаты в соответствии с распоряжением правительства РФ продлятся до 15 октября. Они назначаются сотрудникам соцучреждений за работу в особых условиях в режиме, предполагающем проживание в организации в течение двухнедельной смены.
"В сегодняшнее непростое время социальные работники региона показали умение мобилизоваться. В стационарных учреждениях специалисты трудятся, неделями не бывая дома, отдавая все силы своим подопечным. Эта работа требует большой выдержки, моральных и физических сил, способности разделить чужую боль", — прокомментировал Артамонов.
Размер доплат врачам стационарных соцучреждений составляет от 40 до 60 тысяч рублей за каждую смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно к зарплате получают от 25 до 35 тысяч рублей за смену, младший медперсонал — по 15-20 тысяч рублей за смену, а технические работники — от 10 до 15 тысяч рублей. Максимальный размер доплаты назначается в том случае, если во время смены сотрудники помогали гражданам с коронавирусной инфекцией.
Врачи - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
19 мая, 16:13Липецкая область
Липецкие медики в полном объеме получили стимулирующие выплаты
К настоящему времени врачам, медсестрам, педагогам, техническим сотрудникам социальных учреждений Липецкой области произведено 3368 выплат на общую сумму около 78,1 миллиона рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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