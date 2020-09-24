https://ria.ru/20200924/vyplaty-1577712418.html

Дополнительные выплаты соцработникам Липецкой области будут продолжены

Соцработники Липецкой области продолжат получать доплату за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, для этого из федерального и регионального РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:14

2020-09-24T15:14

2020-09-24T15:14

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Соцработники <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> продолжат получать доплату за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, для этого из федерального и регионального бюджетов дополнительно будет выделено 17,9 миллиона рублей, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. Выплаты в соответствии с распоряжением правительства РФ продлятся до 15 октября. Они назначаются сотрудникам соцучреждений за работу в особых условиях в режиме, предполагающем проживание в организации в течение двухнедельной смены. "В сегодняшнее непростое время социальные работники региона показали умение мобилизоваться. В стационарных учреждениях специалисты трудятся, неделями не бывая дома, отдавая все силы своим подопечным. Эта работа требует большой выдержки, моральных и физических сил, способности разделить чужую боль", — прокомментировал Артамонов. Размер доплат врачам стационарных соцучреждений составляет от 40 до 60 тысяч рублей за каждую смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно к зарплате получают от 25 до 35 тысяч рублей за смену, младший медперсонал — по 15-20 тысяч рублей за смену, а технические работники — от 10 до 15 тысяч рублей. Максимальный размер доплаты назначается в том случае, если во время смены сотрудники помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. К настоящему времени врачам, медсестрам, педагогам, техническим сотрудникам социальных учреждений Липецкой области произведено 3368 выплат на общую сумму около 78,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200519/1571683554.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область