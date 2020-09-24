https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html
Только не локдаун. Каким городам и странам грозит изоляция
Миллион погибших и 31,5 миллиона заболевших — такова статистика коронавируса. И ежедневно прибавляются сотни тысяч инфицированных. В антилидеры выходят Индия и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:23
2020-09-24T12:23
2020-09-24T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис джонсон
евросоюз
франция
бельгия
чехия
сша
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577695959_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d272656b2c68e961c8923c75b459e12a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Миллион погибших и 31,5 миллиона заболевших — такова статистика коронавируса. И ежедневно прибавляются сотни тысяч инфицированных. В антилидеры выходят Индия и Аргентина, а европейские страны вновь ставят на паузу экономику и общественную жизнь. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрекает: это минимум на полгода. Будете возмущаться — привлечем армию для соблюдения дисциплины.С полицией и армией"Если люди не подчинятся, мы имеем право пойти еще дальше", — предупредил Борис Джонсон британцев 22 сентября. Он имел в виду усиление полицейского надзора и даже помощь военных.С этой недели в Англии нельзя заказывать еду в барах и общепиты закрываются раньше — в 22 часа. В такси — только в масках, на свадьбе — не более 15 человек, на похоронах — не более 30. "Правило шести" — ограничение собраний — и ранее не отменяли, но теперь штраф за первое нарушение не 100, а 200 фунтов.Джонсон признался, что сам сильно тяготится такими ограничениями свободы, но если этого не сделать сейчас, то потом придется вводить еще более строгий режим. Надо потерпеть — скорее всего, полгода. Иначе коронавирус не одолеть. "Во время всемирной пандемии без вакцины мы просто не можем на 100 процентов вернуться к обычной жизни. Так во всех странах. Поэтому нужно расставить приоритеты", — убеждал он.В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии тоже закручивают гайки. Причина — резкий всплеск заболеваемости. В апреле в Британии фиксировали пять тысяч новых инфицированных в день, затем последовал спад, а 22 сентября — опять 4189. Цель властей — держать "число R", то есть сколько человек в среднем заражает один больной, меньше единицы. Сейчас R — 1,1-1,4.Критики упрекают правительство: надо было больше тестировать. Сторонникам изоляции группы риска Джонсон ответил так: "Должен вам сказать, что это нереально, потому что если мы позволим вирусу гулять среди остальных, он так или иначе доберется и до стариков, причем в куда больших масштабах".Экономика в рецессии. Во втором квартале ВВП упал на рекордные 20,4 процента. После отмены локдауна все надеялись на восстановление — два квартала роста исправили бы ситуацию, однако, по последним оценкам, ВВП продолжит снижаться до конца года. На вторых волнахЕвросоюз перенес саммит — выяснилось, что охранник, с которым контактировал глава Европейского совета Шарль Мишель, болен COVID-19. Подчиняясь принятым в Бельгии правилам, чиновник ушел на карантин, хотя вирус у него не обнаружили.В Бельгии сейчас выявляют по тысяче зараженных в день, общее число заболевших достигло 100 тысяч.Во Франции все больше пациентов переводят в отделения интенсивной терапии, растет смертность. В крупных городах — Лионе, Марселе, Бордо, Ницце — ужесточили режим. Как и в Британии, восстановление экономики застопорилось — в сентябре снизилась активность в частном секторе, сообщило агентство <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-23/france-s-economic-recovery-stumbles-as-covid-19-cases-surge">Bloomberg</a>.Ко второй волне готовится Чехия. В понедельник там заболели 1476 человек.Испания пережила один из самых жестких карантинов, и распространение инфекции удалось сдержать. В июне, когда локдаун закончился, в сутки было 100-150 новых диагнозов. К концу лета показатель вырос до трех тысяч. Сейчас — более десяти тысяч, это худший результат в Европе. Смертность за две недели <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/europe/spain-coronavirus-cases.html">выросла</a> на 104 процента, 22 сентября скончался 241 больной.Особенно пострадал Мадрид. Там собираются ограничить собрания и передвижение, это затронет около 850 тысяч жителей бедных районов столицы. Общественные места будут недоступны с десяти вечера, выходить из дома разрешается только по работе, в школу или к врачу. Люди увидели в этом дискриминацию бедняков, вышли на демонстрации. Вмешались военные.Испанская столица — самая зараженная в мире. При населении 6,64 миллиона COVID-19 обнаружили у 204,7 тысячи. То есть на каждую тысячу мадридцев — 30,82 больных. Для сравнения, в эпицентре мировой пандемии, Нью-Йорке, этот показатель — 20,09. На втором месте Стокгольм с населением около миллиона — 26,1.В российской столице ситуация чуть лучше — 277,4 тысячи заразившихся при населении 12,65 миллиона, 21,94 на тысячу. Количество случаев растет постепенно, возвращаясь к уровню середины лета. В то же время в других европейских мегаполисах — Мадриде, Лондоне, Амстердаме, Вене, Берлине и Риме после снятия большинства ограничений показатели заболеваемости вернулись или превысили майские.Новые антилидерыАбсолютным антирекордсменом остаются США. Там 23 сентября число погибших достигло 200 тысяч. Это превышает потери страны во время войн в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Заболели почти семь миллионов, и каждый день прибавляется по 40 тысяч.На втором месте Бразилия: 4,5 миллиона инфицированных, 138 тысяч скончались. С июля эпидемия медленно идет на спад: было около 70 тысяч в день, сейчас в два раза меньше. Однако в других странах континента вирус набирает обороты.Пять государств Южной Америки входят в топ-10 по заболеваемости. Колумбия на пятом месте с 705 тысячами заболевших, Перу — на шестом с 773 тысячами. Следом — Мексика, 652 тысячи. Аргентина — десятая, 652 тысячи, однако наблюдается сильный прирост. В середине лета за сутки выявляли около пяти тысяч, в конце сентября — 12 тысяч. У остальных южноамериканских антилидеров, не считая Бразилии, — четыре-семь тысяч в день.Мировой антирекордсмен по темпам заражения — Индия, 75 тысяч инфицированных и более тысячи смертей в сутки.Однако на жесткие ограничения пока решился только Израиль, страна закрылась до 9 октября, на период религиозных праздников. Остальные всеми силами стараются не допустить повторного локдауна, ведь это грозит экономике катастрофой.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
3
франция
бельгия
чехия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис джонсон, евросоюз, франция, бельгия, чехия, сша, в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Миллион погибших и 31,5 миллиона заболевших — такова статистика коронавируса. И ежедневно прибавляются сотни тысяч инфицированных. В антилидеры выходят Индия и Аргентина, а европейские страны вновь ставят на паузу экономику и общественную жизнь. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрекает: это минимум на полгода. Будете возмущаться — привлечем армию для соблюдения дисциплины.
С полицией и армией
"Если люди не подчинятся, мы имеем право пойти еще дальше", — предупредил Борис Джонсон британцев 22 сентября. Он имел в виду усиление полицейского надзора и даже помощь военных.
С этой недели в Англии нельзя заказывать еду в барах и общепиты закрываются раньше — в 22 часа. В такси — только в масках, на свадьбе — не более 15 человек, на похоронах — не более 30. "Правило шести" — ограничение собраний — и ранее не отменяли, но теперь штраф за первое нарушение не 100, а 200 фунтов.
Джонсон признался, что сам сильно тяготится такими ограничениями свободы, но если этого не сделать сейчас, то потом придется вводить еще более строгий режим. Надо потерпеть — скорее всего, полгода. Иначе коронавирус не одолеть. "Во время всемирной пандемии без вакцины мы просто не можем на 100 процентов вернуться к обычной жизни. Так во всех странах. Поэтому нужно расставить приоритеты", — убеждал он.
В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии тоже закручивают гайки. Причина — резкий всплеск заболеваемости. В апреле в Британии фиксировали пять тысяч новых инфицированных в день, затем последовал спад, а 22 сентября — опять 4189. Цель властей — держать "число R", то есть сколько человек в среднем заражает один больной, меньше единицы. Сейчас R — 1,1-1,4.
Критики упрекают правительство: надо было больше тестировать. Сторонникам изоляции группы риска Джонсон ответил так: "Должен вам сказать, что это нереально, потому что если мы позволим вирусу гулять среди остальных, он так или иначе доберется и до стариков, причем в куда больших масштабах".
Экономика в рецессии. Во втором квартале ВВП упал на рекордные 20,4 процента. После отмены локдауна все надеялись на восстановление — два квартала роста исправили бы ситуацию, однако, по последним оценкам, ВВП продолжит снижаться до конца года.
На вторых волнах
Евросоюз перенес саммит — выяснилось, что охранник, с которым контактировал глава Европейского совета Шарль Мишель, болен COVID-19. Подчиняясь принятым в Бельгии правилам, чиновник ушел на карантин, хотя вирус у него не обнаружили.
В Бельгии сейчас выявляют по тысяче зараженных в день, общее число заболевших достигло 100 тысяч.
Во Франции все больше пациентов переводят в отделения интенсивной терапии, растет смертность. В крупных городах — Лионе, Марселе, Бордо, Ницце — ужесточили режим. Как и в Британии, восстановление экономики застопорилось — в сентябре снизилась активность в частном секторе, сообщило агентство Bloomberg
.
Ко второй волне готовится Чехия. В понедельник там заболели 1476 человек.
Испания пережила один из самых жестких карантинов, и распространение инфекции удалось сдержать. В июне, когда локдаун закончился, в сутки было 100-150 новых диагнозов. К концу лета показатель вырос до трех тысяч. Сейчас — более десяти тысяч, это худший результат в Европе. Смертность за две недели выросла
на 104 процента, 22 сентября скончался 241 больной.
Особенно пострадал Мадрид. Там собираются ограничить собрания и передвижение, это затронет около 850 тысяч жителей бедных районов столицы. Общественные места будут недоступны с десяти вечера, выходить из дома разрешается только по работе, в школу или к врачу. Люди увидели в этом дискриминацию бедняков, вышли на демонстрации. Вмешались военные.
Испанская столица — самая зараженная в мире. При населении 6,64 миллиона COVID-19 обнаружили у 204,7 тысячи. То есть на каждую тысячу мадридцев — 30,82 больных. Для сравнения, в эпицентре мировой пандемии, Нью-Йорке, этот показатель — 20,09. На втором месте Стокгольм с населением около миллиона — 26,1.
В российской столице ситуация чуть лучше — 277,4 тысячи заразившихся при населении 12,65 миллиона, 21,94 на тысячу. Количество случаев растет постепенно, возвращаясь к уровню середины лета. В то же время в других европейских мегаполисах — Мадриде, Лондоне, Амстердаме, Вене, Берлине и Риме после снятия большинства ограничений показатели заболеваемости вернулись или превысили майские.
Новые антилидеры
Абсолютным антирекордсменом остаются США. Там 23 сентября число погибших достигло 200 тысяч. Это превышает потери страны во время войн в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Заболели почти семь миллионов, и каждый день прибавляется по 40 тысяч.
На втором месте Бразилия: 4,5 миллиона инфицированных, 138 тысяч скончались. С июля эпидемия медленно идет на спад: было около 70 тысяч в день, сейчас в два раза меньше. Однако в других странах континента вирус набирает обороты.
Пять государств Южной Америки входят в топ-10 по заболеваемости. Колумбия на пятом месте с 705 тысячами заболевших, Перу — на шестом с 773 тысячами. Следом — Мексика, 652 тысячи. Аргентина — десятая, 652 тысячи, однако наблюдается сильный прирост. В середине лета за сутки выявляли около пяти тысяч, в конце сентября — 12 тысяч. У остальных южноамериканских антилидеров, не считая Бразилии, — четыре-семь тысяч в день.
Мировой антирекордсмен по темпам заражения — Индия, 75 тысяч инфицированных и более тысячи смертей в сутки.
Однако на жесткие ограничения пока решился только Израиль, страна закрылась до 9 октября, на период религиозных праздников. Остальные всеми силами стараются не допустить повторного локдауна, ведь это грозит экономике катастрофой.