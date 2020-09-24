https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

Только не локдаун. Каким городам и странам грозит изоляция

Миллион погибших и 31,5 миллиона заболевших — такова статистика коронавируса. И ежедневно прибавляются сотни тысяч инфицированных. В антилидеры выходят Индия и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:23

2020-09-24T12:23

2020-09-24T13:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис джонсон

евросоюз

франция

бельгия

чехия

сша

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Миллион погибших и 31,5 миллиона заболевших — такова статистика коронавируса. И ежедневно прибавляются сотни тысяч инфицированных. В антилидеры выходят Индия и Аргентина, а европейские страны вновь ставят на паузу экономику и общественную жизнь. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрекает: это минимум на полгода. Будете возмущаться — привлечем армию для соблюдения дисциплины.С полицией и армией"Если люди не подчинятся, мы имеем право пойти еще дальше", — предупредил Борис Джонсон британцев 22 сентября. Он имел в виду усиление полицейского надзора и даже помощь военных.С этой недели в Англии нельзя заказывать еду в барах и общепиты закрываются раньше — в 22 часа. В такси — только в масках, на свадьбе — не более 15 человек, на похоронах — не более 30. "Правило шести" — ограничение собраний — и ранее не отменяли, но теперь штраф за первое нарушение не 100, а 200 фунтов.Джонсон признался, что сам сильно тяготится такими ограничениями свободы, но если этого не сделать сейчас, то потом придется вводить еще более строгий режим. Надо потерпеть — скорее всего, полгода. Иначе коронавирус не одолеть. "Во время всемирной пандемии без вакцины мы просто не можем на 100 процентов вернуться к обычной жизни. Так во всех странах. Поэтому нужно расставить приоритеты", — убеждал он.В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии тоже закручивают гайки. Причина — резкий всплеск заболеваемости. В апреле в Британии фиксировали пять тысяч новых инфицированных в день, затем последовал спад, а 22 сентября — опять 4189. Цель властей — держать "число R", то есть сколько человек в среднем заражает один больной, меньше единицы. Сейчас R — 1,1-1,4.Критики упрекают правительство: надо было больше тестировать. Сторонникам изоляции группы риска Джонсон ответил так: "Должен вам сказать, что это нереально, потому что если мы позволим вирусу гулять среди остальных, он так или иначе доберется и до стариков, причем в куда больших масштабах".Экономика в рецессии. Во втором квартале ВВП упал на рекордные 20,4 процента. После отмены локдауна все надеялись на восстановление — два квартала роста исправили бы ситуацию, однако, по последним оценкам, ВВП продолжит снижаться до конца года. На вторых волнахЕвросоюз перенес саммит — выяснилось, что охранник, с которым контактировал глава Европейского совета Шарль Мишель, болен COVID-19. Подчиняясь принятым в Бельгии правилам, чиновник ушел на карантин, хотя вирус у него не обнаружили.В Бельгии сейчас выявляют по тысяче зараженных в день, общее число заболевших достигло 100 тысяч.Во Франции все больше пациентов переводят в отделения интенсивной терапии, растет смертность. В крупных городах — Лионе, Марселе, Бордо, Ницце — ужесточили режим. Как и в Британии, восстановление экономики застопорилось — в сентябре снизилась активность в частном секторе, сообщило агентство <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-23/france-s-economic-recovery-stumbles-as-covid-19-cases-surge">Bloomberg</a>.Ко второй волне готовится Чехия. В понедельник там заболели 1476 человек.Испания пережила один из самых жестких карантинов, и распространение инфекции удалось сдержать. В июне, когда локдаун закончился, в сутки было 100-150 новых диагнозов. К концу лета показатель вырос до трех тысяч. Сейчас — более десяти тысяч, это худший результат в Европе. Смертность за две недели <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/europe/spain-coronavirus-cases.html">выросла</a> на 104 процента, 22 сентября скончался 241 больной.Особенно пострадал Мадрид. Там собираются ограничить собрания и передвижение, это затронет около 850 тысяч жителей бедных районов столицы. Общественные места будут недоступны с десяти вечера, выходить из дома разрешается только по работе, в школу или к врачу. Люди увидели в этом дискриминацию бедняков, вышли на демонстрации. Вмешались военные.Испанская столица — самая зараженная в мире. При населении 6,64 миллиона COVID-19 обнаружили у 204,7 тысячи. То есть на каждую тысячу мадридцев — 30,82 больных. Для сравнения, в эпицентре мировой пандемии, Нью-Йорке, этот показатель — 20,09. На втором месте Стокгольм с населением около миллиона — 26,1.В российской столице ситуация чуть лучше — 277,4 тысячи заразившихся при населении 12,65 миллиона, 21,94 на тысячу. Количество случаев растет постепенно, возвращаясь к уровню середины лета. В то же время в других европейских мегаполисах — Мадриде, Лондоне, Амстердаме, Вене, Берлине и Риме после снятия большинства ограничений показатели заболеваемости вернулись или превысили майские.Новые антилидерыАбсолютным антирекордсменом остаются США. Там 23 сентября число погибших достигло 200 тысяч. Это превышает потери страны во время войн в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Заболели почти семь миллионов, и каждый день прибавляется по 40 тысяч.На втором месте Бразилия: 4,5 миллиона инфицированных, 138 тысяч скончались. С июля эпидемия медленно идет на спад: было около 70 тысяч в день, сейчас в два раза меньше. Однако в других странах континента вирус набирает обороты.Пять государств Южной Америки входят в топ-10 по заболеваемости. Колумбия на пятом месте с 705 тысячами заболевших, Перу — на шестом с 773 тысячами. Следом — Мексика, 652 тысячи. Аргентина — десятая, 652 тысячи, однако наблюдается сильный прирост. В середине лета за сутки выявляли около пяти тысяч, в конце сентября — 12 тысяч. У остальных южноамериканских антилидеров, не считая Бразилии, — четыре-семь тысяч в день.Мировой антирекордсмен по темпам заражения — Индия, 75 тысяч инфицированных и более тысячи смертей в сутки.Однако на жесткие ограничения пока решился только Израиль, страна закрылась до 9 октября, на период религиозных праздников. Остальные всеми силами стараются не допустить повторного локдауна, ведь это грозит экономике катастрофой.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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