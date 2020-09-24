https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577712616.html

Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского

За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:17

2020-09-24T15:17

2020-09-24T19:21

культура

вячеслав войнаровский

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За последнее время состояние народного артиста России <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслава Войнаровского</a> резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав войнаровский