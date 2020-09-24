https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577712616.html
Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского
За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:17
2020-09-24T15:17
2020-09-24T19:21
культура
вячеслав войнаровский
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За последнее время состояние народного артиста России <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслава Войнаровского</a> резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав войнаровский
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского
резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.
"Он выступал с нами все меньше и меньше и часто мог только сидеть", — сказал юморист в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.
Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.
Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".