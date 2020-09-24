Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577712616.html
Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского
За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:17
2020-09-24T19:21
культура
вячеслав войнаровский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694036_0:207:1729:1179_1400x0_80_0_0_1cfbd7a66e48f65c0a08f644d2c7cdda.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За последнее время состояние народного артиста России <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслава Войнаровского</a> резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694036_208:220:1454:1154_1400x0_80_0_0_e92c7745a3f1c5e895a1d7fe129bc429.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав войнаровский

Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского

15:17 24.09.2020 (обновлено: 19:21 24.09.2020)
55139
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкCолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.

"Он выступал с нами все меньше и меньше и часто мог только сидеть", — сказал юморист в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.
Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.
Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
1421164526
Обсудить0
КультураВячеслав Войнаровский
Рекомендуем
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Женщина с лишним весом
Назван способ определить угрозу преждевременной смерти
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Врач изучает томограмму легких
Названы первые признаки поражения легких
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Доктор Мясников рассказал о десяти загадках коронавируса
Дезинфекция улицы в Калькутте, Индия
Только не локдаун. Каким городам и странам грозит изоляция
Деревья
Названо самое опасное погодное явление в России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Сотрудники Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский
Горе-грибников спасли сотрудники ГИБДД
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Лента новостейМолния