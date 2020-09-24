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Новости Подмосковья
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Воробьев опроверг усиление больниц Подмосковья для борьбы с коронавирусом
Руководство больниц в Московской области не готовит койки для пациентов в экстренном порядке. Ситуация с распространением новой инфекции в регионе остается... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:55
2020-09-24T19:55
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Руководство больниц в Московской области не готовит койки для пациентов в экстренном порядке. Ситуация с распространением новой инфекции в регионе остается стабильной. Об этом в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vorobev-oproverg-ekstrennoe-usilenie-bolnits-podmoskovja-dlja-borby-s-covid-19/" target="_blank">"360"</a> рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Утром ряд СМИ написал, что в подмосковных больницах вводится усиленный режим по борьбе с СOVID-19. Андрей Воробьев опроверг данную информацию."Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности. Но минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек", — заявил глава региона. Все необходимое в медучреждениях также имеется: самые современные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты, сами койки.Ранее слухи о введении усиленного режима по борьбе с коронавирусом в больницах Московской области опровергли и в минздраве региона. В ведомстве отметили, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев опроверг усиление больниц Подмосковья для борьбы с коронавирусом

19:55 24.09.2020
481
© РИА Новости / Алексей ДружининГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Руководство больниц в Московской области не готовит койки для пациентов в экстренном порядке. Ситуация с распространением новой инфекции в регионе остается стабильной. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Утром ряд СМИ написал, что в подмосковных больницах вводится усиленный режим по борьбе с СOVID-19. Андрей Воробьев опроверг данную информацию.
"Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности. Но минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек", — заявил глава региона.
Все необходимое в медучреждениях также имеется: самые современные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты, сами койки.
Ранее слухи о введении усиленного режима по борьбе с коронавирусом в больницах Московской области опровергли и в минздраве региона. В ведомстве отметили, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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