https://ria.ru/20200924/voorbev-1577730921.html

Воробьев опроверг усиление больниц Подмосковья для борьбы с коронавирусом

Руководство больниц в Московской области не готовит койки для пациентов в экстренном порядке. Ситуация с распространением новой инфекции в регионе остается... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:55

2020-09-24T19:55

2020-09-24T19:55

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Руководство больниц в Московской области не готовит койки для пациентов в экстренном порядке. Ситуация с распространением новой инфекции в регионе остается стабильной. Об этом в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vorobev-oproverg-ekstrennoe-usilenie-bolnits-podmoskovja-dlja-borby-s-covid-19/" target="_blank">"360"</a> рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Утром ряд СМИ написал, что в подмосковных больницах вводится усиленный режим по борьбе с СOVID-19. Андрей Воробьев опроверг данную информацию."Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности. Но минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек", — заявил глава региона. Все необходимое в медучреждениях также имеется: самые современные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты, сами койки.Ранее слухи о введении усиленного режима по борьбе с коронавирусом в больницах Московской области опровергли и в минздраве региона. В ведомстве отметили, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)