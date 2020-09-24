Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200924/volkswagen-id4-1577698554.html
VW показал электромобиль ID.4, который проедет 400 километров на заряде
Компания Volkswagen официально представила первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:06
2020-09-24T12:10
риа наука
volkswagen group
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698463_0:3:1255:709_1400x0_80_0_0_1b08ca88f67d566e767dfd8af2fe858c.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Компания Volkswagen официально <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=sgqgywj-kf0&amp;feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">представила</a></u> первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США.Электрокар доступен в двух конфигурациях силовой установки — 201 или 302 лошадиных сил. Причем обе располагают аккумулятором одинаковой мощности в 82 киловатта в час. Производитель обещает, что этого хватит для запаса хода в 400 километров.В США владельцы ID.4 три года будут бесплатно подзаряжаться на заправках Electrify America. На них удастся пополнить емкость батареи с 5 до 80 процентов за 38 минут. А вот стандартный блок питания восполнит "горючее" за 7,5 часов. Кроме того, электрокар оборудован системой рекуперации энергии при торможении.Volkswagen ID.4 даже в стандартной комплектации получит такие функции, как сенсорный экран на передней панели, голосовой и жестовой интерфейс управления. В США за базовую версию электрокара попросят 40 тысяч долларов. Она поступит в продажу в первой половине 2021 года.Для немецкого автоконцерна это уже не первый серийный электрокар. Так, компактная модель ID3 уже продается в странах Европы.
https://ria.ru/20200923/batareya-ilona-maska-1577653956.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698463_154:0:1102:711_1400x0_80_0_0_35523769f4943ca034a73f9561de0a82.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
volkswagen group, технологии

VW показал электромобиль ID.4, который проедет 400 километров на заряде

12:06 24.09.2020 (обновлено: 12:10 24.09.2020)
925
© VolkswagenЭлектромобиль Volkswagen ID.4
Электромобиль Volkswagen ID.4 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Volkswagen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Компания Volkswagen официально представила первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США.
Электрокар доступен в двух конфигурациях силовой установки — 201 или 302 лошадиных сил. Причем обе располагают аккумулятором одинаковой мощности в 82 киловатта в час. Производитель обещает, что этого хватит для запаса хода в 400 километров.
В США владельцы ID.4 три года будут бесплатно подзаряжаться на заправках Electrify America. На них удастся пополнить емкость батареи с 5 до 80 процентов за 38 минут. А вот стандартный блок питания восполнит "горючее" за 7,5 часов. Кроме того, электрокар оборудован системой рекуперации энергии при торможении.
Volkswagen ID.4 даже в стандартной комплектации получит такие функции, как сенсорный экран на передней панели, голосовой и жестовой интерфейс управления. В США за базовую версию электрокара попросят 40 тысяч долларов. Она поступит в продажу в первой половине 2021 года.
Для немецкого автоконцерна это уже не первый серийный электрокар. Так, компактная модель ID3 уже продается в странах Европы.
Презентация Tesla Battery Day - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:42РИА Наука
Илон Маск показал "бисквитные" аккумуляторы для электромобилей
1442103
Обсудить1
РИА НаукаVolkswagen GroupТехнологии
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации большого значения
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
Ученый работает с микроскопом
Ученые разработали аэрогели для остановки массивных кровотечений
Члены основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
Космонавт рассказал, что делал бы при встрече с инопланетянами
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
Боль в животе
Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника
Статуи Фемиды
Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Производство вакцины от COVID-19
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене
В Росгидромете рассказали о таянии льдов в Арктике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
На месте ДТП с участием маршрутного такси в Московской области. 24 сентября 2020
В Подмосковье опрокинулся микроавтобус
Деревья
Названо самое опасное погодное явление в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Лента новостейМолния