https://ria.ru/20200924/volkswagen-id4-1577698554.html

VW показал электромобиль ID.4, который проедет 400 километров на заряде

Компания Volkswagen официально представила первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:06

2020-09-24T12:06

2020-09-24T12:10

риа наука

volkswagen group

технологии

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Компания Volkswagen официально <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=sgqgywj-kf0&feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">представила</a></u> первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США.Электрокар доступен в двух конфигурациях силовой установки — 201 или 302 лошадиных сил. Причем обе располагают аккумулятором одинаковой мощности в 82 киловатта в час. Производитель обещает, что этого хватит для запаса хода в 400 километров.В США владельцы ID.4 три года будут бесплатно подзаряжаться на заправках Electrify America. На них удастся пополнить емкость батареи с 5 до 80 процентов за 38 минут. А вот стандартный блок питания восполнит "горючее" за 7,5 часов. Кроме того, электрокар оборудован системой рекуперации энергии при торможении.Volkswagen ID.4 даже в стандартной комплектации получит такие функции, как сенсорный экран на передней панели, голосовой и жестовой интерфейс управления. В США за базовую версию электрокара попросят 40 тысяч долларов. Она поступит в продажу в первой половине 2021 года.Для немецкого автоконцерна это уже не первый серийный электрокар. Так, компактная модель ID3 уже продается в странах Европы.

https://ria.ru/20200923/batareya-ilona-maska-1577653956.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, технологии