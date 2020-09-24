https://ria.ru/20200924/volkswagen-id4-1577698554.html
VW показал электромобиль ID.4, который проедет 400 километров на заряде
Компания Volkswagen официально представила первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:06
2020-09-24T12:06
2020-09-24T12:10
риа наука
volkswagen group
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Компания Volkswagen официально <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=sgqgywj-kf0&feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">представила</a></u> первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США.Электрокар доступен в двух конфигурациях силовой установки — 201 или 302 лошадиных сил. Причем обе располагают аккумулятором одинаковой мощности в 82 киловатта в час. Производитель обещает, что этого хватит для запаса хода в 400 километров.В США владельцы ID.4 три года будут бесплатно подзаряжаться на заправках Electrify America. На них удастся пополнить емкость батареи с 5 до 80 процентов за 38 минут. А вот стандартный блок питания восполнит "горючее" за 7,5 часов. Кроме того, электрокар оборудован системой рекуперации энергии при торможении.Volkswagen ID.4 даже в стандартной комплектации получит такие функции, как сенсорный экран на передней панели, голосовой и жестовой интерфейс управления. В США за базовую версию электрокара попросят 40 тысяч долларов. Она поступит в продажу в первой половине 2021 года.Для немецкого автоконцерна это уже не первый серийный электрокар. Так, компактная модель ID3 уже продается в странах Европы.
https://ria.ru/20200923/batareya-ilona-maska-1577653956.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen group, технологии
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Компания Volkswagen официально представила
первый в своей истории электрический кроссовер, получивший название ID.4. Продавать его начнут в США.
Электрокар доступен в двух конфигурациях силовой установки — 201 или 302 лошадиных сил. Причем обе располагают аккумулятором одинаковой мощности в 82 киловатта в час. Производитель обещает, что этого хватит для запаса хода в 400 километров.
В США владельцы ID.4 три года будут бесплатно подзаряжаться на заправках Electrify America. На них удастся пополнить емкость батареи с 5 до 80 процентов за 38 минут. А вот стандартный блок питания восполнит "горючее" за 7,5 часов. Кроме того, электрокар оборудован системой рекуперации энергии при торможении.
Volkswagen ID.4 даже в стандартной комплектации получит такие функции, как сенсорный экран на передней панели, голосовой и жестовой интерфейс управления. В США за базовую версию электрокара попросят 40 тысяч долларов. Она поступит в продажу в первой половине 2021 года.
Для немецкого автоконцерна это уже не первый серийный электрокар. Так, компактная модель ID3 уже продается в странах Европы.