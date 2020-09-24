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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/veniamin-1577714358.html
Глава Белорусской церкви призвал верующих к посту ради мира в стране
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих три дня поститься и молиться "о возвращении мира" в Белоруссии,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:42
2020-09-24T15:42
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих три дня поститься и молиться "о возвращении мира" в Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусского экзархата Русской православной церкви."К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси", - сказано в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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РИА Новости
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60
новости - религия и мировоззрение, белоруссия

Глава Белорусской церкви призвал верующих к посту ради мира в стране

15:42 24.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВозведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих три дня поститься и молиться "о возвращении мира" в Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусского экзархата Русской православной церкви.
"К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси", - сказано в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссия
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