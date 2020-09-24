https://ria.ru/20200924/veniamin-1577714358.html

Глава Белорусской церкви призвал верующих к посту ради мира в стране

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих три дня поститься и молиться "о возвращении мира" в Белоруссии,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:42

2020-09-24T15:42

2020-09-24T15:42

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих три дня поститься и молиться "о возвращении мира" в Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусского экзархата Русской православной церкви."К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси", - сказано в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, белоруссия