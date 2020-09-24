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Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России
Суд в Будапеште оправдал бывшего депутата Европарламента и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:19
2020-09-24T17:19
европарламент
венгрия
будапешт
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Budapest/" target="_blank" data-auto="true">Будапеште</a> оправдал бывшего депутата <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу РФ, но дал срок за мошеннические действия с налогами, сообщает агентство Франс Пресс.В 2017 году Ковачу были предъявлены обвинения в "шпионаже против институтов ЕС" и "участии в шпионаже в интересах иностранного государства" в период с 2012 по 2014 года. Несмотря на то, что Россия в обвинительном заключении не упоминалась, прокуратура заявляла, что Ковач регулярно тайно встречался с российским дипломатом, который, предположительно, был агентом спецслужб. Обвинение запрашивало наказание в виде семи лет тюрьмы, защита требовала оправдать политика в связи с отсутствием доказательств.В четверг судья постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. Вместе с оправданием по обвинению в шпионаже суд приговорил его к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания в три года по обвинению в "налоговом мошенничестве" и фальсификации документов.В октябре 2015 года Европарламент лишил Ковача депутатского иммунитета в связи с обвинением в шпионаже против институтов ЕС. Тогда Европарламент сообщал, что, согласно информации, предоставленной генеральным прокурором <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, тайные контакты Ковача с российскими разведслужбами были впервые зафиксированы в 2010 году Венгерским управлением защиты конституции "в ходе расследования деятельности определенных иностранных лиц". Ковач отрицал свою причастность.
https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html
https://ria.ru/20200817/1575906287.html
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венгрия
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европарламент, венгрия, будапешт, в мире

Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России

17:19 24.09.2020
1113
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Суд в Будапеште оправдал бывшего депутата Европарламента и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу РФ, но дал срок за мошеннические действия с налогами, сообщает агентство Франс Пресс.
В 2017 году Ковачу были предъявлены обвинения в "шпионаже против институтов ЕС" и "участии в шпионаже в интересах иностранного государства" в период с 2012 по 2014 года. Несмотря на то, что Россия в обвинительном заключении не упоминалась, прокуратура заявляла, что Ковач регулярно тайно встречался с российским дипломатом, который, предположительно, был агентом спецслужб. Обвинение запрашивало наказание в виде семи лет тюрьмы, защита требовала оправдать политика в связи с отсутствием доказательств.
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 03:56
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
В четверг судья постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. Вместе с оправданием по обвинению в шпионаже суд приговорил его к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания в три года по обвинению в "налоговом мошенничестве" и фальсификации документов.
В октябре 2015 года Европарламент лишил Ковача депутатского иммунитета в связи с обвинением в шпионаже против институтов ЕС. Тогда Европарламент сообщал, что, согласно информации, предоставленной генеральным прокурором Венгрии, тайные контакты Ковача с российскими разведслужбами были впервые зафиксированы в 2010 году Венгерским управлением защиты конституции "в ходе расследования деятельности определенных иностранных лиц". Ковач отрицал свою причастность.
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 17:56
Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
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ЕвропарламентВенгрияБудапештВ мире
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