Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Суд в Будапеште оправдал бывшего депутата Европарламента и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу РФ, но дал срок за мошеннические действия с налогами, сообщает агентство Франс Пресс.
В 2017 году Ковачу были предъявлены обвинения в "шпионаже против институтов ЕС" и "участии в шпионаже в интересах иностранного государства" в период с 2012 по 2014 года. Несмотря на то, что Россия в обвинительном заключении не упоминалась, прокуратура заявляла, что Ковач регулярно тайно встречался с российским дипломатом, который, предположительно, был агентом спецслужб. Обвинение запрашивало наказание в виде семи лет тюрьмы, защита требовала оправдать политика в связи с отсутствием доказательств.
В четверг судья постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. Вместе с оправданием по обвинению в шпионаже суд приговорил его к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания в три года по обвинению в "налоговом мошенничестве" и фальсификации документов.
В октябре 2015 года Европарламент лишил Ковача депутатского иммунитета в связи с обвинением в шпионаже против институтов ЕС. Тогда Европарламент сообщал, что, согласно информации, предоставленной генеральным прокурором Венгрии, тайные контакты Ковача с российскими разведслужбами были впервые зафиксированы в 2010 году Венгерским управлением защиты конституции "в ходе расследования деятельности определенных иностранных лиц". Ковач отрицал свою причастность.
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