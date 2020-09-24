https://ria.ru/20200924/vengriya-1577721784.html

Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России

Суд в Будапеште оправдал бывшего депутата Европарламента и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:19

2020-09-24T17:19

2020-09-24T17:19

европарламент

венгрия

будапешт

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Budapest/" target="_blank" data-auto="true">Будапеште</a> оправдал бывшего депутата <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и экс-члена венгерской партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу РФ, но дал срок за мошеннические действия с налогами, сообщает агентство Франс Пресс.В 2017 году Ковачу были предъявлены обвинения в "шпионаже против институтов ЕС" и "участии в шпионаже в интересах иностранного государства" в период с 2012 по 2014 года. Несмотря на то, что Россия в обвинительном заключении не упоминалась, прокуратура заявляла, что Ковач регулярно тайно встречался с российским дипломатом, который, предположительно, был агентом спецслужб. Обвинение запрашивало наказание в виде семи лет тюрьмы, защита требовала оправдать политика в связи с отсутствием доказательств.В четверг судья постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. Вместе с оправданием по обвинению в шпионаже суд приговорил его к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания в три года по обвинению в "налоговом мошенничестве" и фальсификации документов.В октябре 2015 года Европарламент лишил Ковача депутатского иммунитета в связи с обвинением в шпионаже против институтов ЕС. Тогда Европарламент сообщал, что, согласно информации, предоставленной генеральным прокурором <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, тайные контакты Ковача с российскими разведслужбами были впервые зафиксированы в 2010 году Венгерским управлением защиты конституции "в ходе расследования деятельности определенных иностранных лиц". Ковач отрицал свою причастность.

https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html

https://ria.ru/20200817/1575906287.html

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европарламент, венгрия, будапешт, в мире