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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577734196.html
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:41
2020-09-24T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>."Дальше будем наращивать объемы и прививать другие группы риска. Эти разговоры о том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске заболеть", - сообщил Собянин.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577703383.html
Вопрос один: КОГДА? И как насчёт всей России?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве

21:41 24.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Дальше будем наращивать объемы и прививать другие группы риска. Эти разговоры о том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске заболеть", - сообщил Собянин.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:16Распространение нового коронавируса
Центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
271510015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вопрос один: КОГДА? И как насчёт всей России?
24 сентября, 21:59
Alex MontieAlex Montie
201125
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