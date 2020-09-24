https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577717678.html
В Мурманской области началась вакцинация врачей от COVID-19
Вакцинация медиков от коронавирусной инфекции началась в Мурманской области в четверг, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:30
2020-09-24T16:30
2020-09-24T16:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация медиков от коронавирусной инфекции началась в <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманской области</a> в четверг, сообщил оперштаб региона.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>".Первая небольшая партия вакцины поступила в Мурманскую область 23 сентября. <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> совместно с логистическими компаниями отрабатывает логистическую цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины на небольших партиях. Это связано с особенными требованиями к транспортировке."Поставку в Мурманске осуществили по всем правилам. Врачи, которые имеют повышенные риски заражения, получают прививки в первую очередь", - подчеркнули в штабе.Всего в Мурманской области с начала пандемии заболели более 14,5 тысячи человек, большинство уже выздоровело, ежедневный прирост составляет около 70-75 заболевших в сутки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577703383.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), мурманская область, общество