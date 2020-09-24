https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577714016.html

Людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно, заявил Мурашко

Делать прививку от коронавируса, если у человека уже есть антитела, в этом сезоне не нужно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:36

2020-09-24T15:36

2020-09-24T15:47

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Делать прививку от коронавируса, если у человека уже есть антитела, в этом сезоне не нужно, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос нужно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество