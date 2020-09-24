https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577714016.html
Людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно, заявил Мурашко
Делать прививку от коронавируса, если у человека уже есть антитела, в этом сезоне не нужно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:36
2020-09-24T15:36
2020-09-24T15:47
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Делать прививку от коронавируса, если у человека уже есть антитела, в этом сезоне не нужно, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос нужно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество