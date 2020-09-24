https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577708059.html

В Москве откроют еще 74 центра гражданской вакцинации от COVID-19

Еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса откроются в ближайшее время в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:15

2020-09-24T14:15

2020-09-24T14:15

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса откроются в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что началась вакцинации московских медиков от коронавируса на базе 11 городских поликлиник."Для увеличения доступности вакцинации в ближайшее время планируется открытие еще 74 центров гражданской вакцинации. Первое время в них будут получать вакцину медицинские работники и работники системы образования города Москвы", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что в дальнейшем там смогут прививаться и другие категории жителей города.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество