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В Москве откроют еще 74 центра гражданской вакцинации от COVID-19
Еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса откроются в ближайшее время в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:15
2020-09-24T14:15
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса откроются в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что началась вакцинации московских медиков от коронавируса на базе 11 городских поликлиник."Для увеличения доступности вакцинации в ближайшее время планируется открытие еще 74 центров гражданской вакцинации. Первое время в них будут получать вакцину медицинские работники и работники системы образования города Москвы", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что в дальнейшем там смогут прививаться и другие категории жителей города.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве откроют еще 74 центра гражданской вакцинации от COVID-19

14:15 24.09.2020
1821
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еще 74 центра гражданской вакцинации от коронавируса откроются в ближайшее время в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что началась вакцинации московских медиков от коронавируса на базе 11 городских поликлиник.
"Для увеличения доступности вакцинации в ближайшее время планируется открытие еще 74 центров гражданской вакцинации. Первое время в них будут получать вакцину медицинские работники и работники системы образования города Москвы", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в дальнейшем там смогут прививаться и другие категории жителей города.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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