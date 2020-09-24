https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577707243.html

В Москве началась вакцинация медиков от коронавируса

Вакцинация медиков от коронавируса началась в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:04

2020-09-24T14:04

2020-09-24T14:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация медиков от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> началась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В четверг Собянин посетил детско-взрослую поликлинику по адресу Большой Строченовский переулок, дом 23, в которой организован один из центров вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19."У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.Он отметил, что нужно воспользоваться такой возможностью, пока она есть. "Потому что у нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения", - сказал Собянин.Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому. Для проведения вакцинации медиков поступило 3 472 дозы.Как отмечается в материалах пресс-службе мэра, с 15 сентября прошли вакцинацию 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577596620.html

https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество