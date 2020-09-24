https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577707243.html
В Москве началась вакцинация медиков от коронавируса
Вакцинация медиков от коронавируса началась в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:04
2020-09-24T14:04
2020-09-24T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация медиков от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> началась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В четверг Собянин посетил детско-взрослую поликлинику по адресу Большой Строченовский переулок, дом 23, в которой организован один из центров вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19."У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.Он отметил, что нужно воспользоваться такой возможностью, пока она есть. "Потому что у нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения", - сказал Собянин.Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому. Для проведения вакцинации медиков поступило 3 472 дозы.Как отмечается в материалах пресс-службе мэра, с 15 сентября прошли вакцинацию 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200922/vaktsinatsiya-1577596620.html
https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Вакцинация медиков от коронавируса
началась в Москве
в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
В четверг Собянин посетил детско-взрослую поликлинику по адресу Большой Строченовский переулок, дом 23, в которой организован один из центров вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19.
"У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.
Он отметил, что нужно воспользоваться такой возможностью, пока она есть. "Потому что у нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения", - сказал Собянин.
Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому. Для проведения вакцинации медиков поступило 3 472 дозы.
Как отмечается в материалах пресс-службе мэра, с 15 сентября прошли вакцинацию 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.