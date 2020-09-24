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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577695729.html
Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19
После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра "Вектор"... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:15
2020-09-24T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра "Вектор" <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a> сообщил в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцины", который выйдет на канале "<a href="https://russia.tv/">Россия 1</a>".Несколько дней назад стало известно, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" при <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor">Роспотребнадзоре</a>. Процесс планируют завершить к 15 октября.После этого клинические испытания препарата, который назвали "ЭпиВакКорона", продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.Первая фаза клинических испытаний этой вакцины завершилась на прошлой неделе. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.По словам ученого, всего в исследовании "ЭпиВакКороны" на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.Производить вакцину будут на площадке "Вектора".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577691698.html
https://ria.ru/20200923/vektor-1577665579.html
Ждем в поликлиниках! Дабы закончить всю эту вакханалию с ковидом
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19

11:15 24.09.2020 (обновлено: 12:01 24.09.2020)
8278
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцины", который выйдет на канале "Россия 1".
Несколько дней назад стало известно, что Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" при Роспотребнадзоре. Процесс планируют завершить к 15 октября.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 10:11
РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины
После этого клинические испытания препарата, который назвали "ЭпиВакКорона", продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.
Первая фаза клинических испытаний этой вакцины завершилась на прошлой неделе. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
По словам ученого, всего в исследовании "ЭпиВакКороны" на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.
Производить вакцину будут на площадке "Вектора".
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
23 сентября, 16:18Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний вакцины от "Вектора"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1271410011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ждем в поликлиниках! Дабы закончить всю эту вакханалию с ковидом
24 сентября, 11:35
Александр ИвановАлександр Иванов
450002
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