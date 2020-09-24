https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577695729.html

Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19

После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра "Вектор"... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:15

2020-09-24T11:15

2020-09-24T12:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> После цикла вакцинации от COVID-19 повторную прививку нужно будет делать не чаще чем раз в три года. Об этом глава государственного научного центра "Вектор" <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a> сообщил в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцины", который выйдет на канале "<a href="https://russia.tv/">Россия 1</a>".Несколько дней назад стало известно, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" при <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor">Роспотребнадзоре</a>. Процесс планируют завершить к 15 октября.После этого клинические испытания препарата, который назвали "ЭпиВакКорона", продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.Первая фаза клинических испытаний этой вакцины завершилась на прошлой неделе. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.По словам ученого, всего в исследовании "ЭпиВакКороны" на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.Производить вакцину будут на площадке "Вектора".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577691698.html

https://ria.ru/20200923/vektor-1577665579.html

Александр Иванов Ждем в поликлиниках! Дабы закончить всю эту вакханалию с ковидом 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество