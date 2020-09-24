https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577722635.html

Саратовская область ожидает поставку более двух тысяч доз "Спутник V"

Поставка более 2 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время в Саратовскую область, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:35

2020-09-24T17:35

2020-09-24T17:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Поставка более 2 тысяч доз вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> ожидается в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовскую область</a>, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин."В наш регион ожидается поставка 2096 доз вакцины. В первую очередь, прививаться будут медицинские работники, учителя - подчеркиваю - только на добровольных началах. Массовая вакцинация населения планируется в декабре 2020 - январе 2021 года", - сказал Костин в четверг на заседании правительства области, которое транслировалось на канале "Саратовская область" в Youtube.Ранее минздрав региона сообщил, что на минувшей неделе в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и в среду первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 859 случаев заражения коронавирусом, скончались 95 пациентов с COVID-19, выздоровел 9931.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество