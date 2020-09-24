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Распространение нового коронавируса
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Саратовская область ожидает поставку более двух тысяч доз "Спутник V"
Поставка более 2 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время в Саратовскую область, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:35
2020-09-24T17:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Поставка более 2 тысяч доз вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> ожидается в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовскую область</a>, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин."В наш регион ожидается поставка 2096 доз вакцины. В первую очередь, прививаться будут медицинские работники, учителя - подчеркиваю - только на добровольных началах. Массовая вакцинация населения планируется в декабре 2020 - январе 2021 года", - сказал Костин в четверг на заседании правительства области, которое транслировалось на канале "Саратовская область" в Youtube.Ранее минздрав региона сообщил, что на минувшей неделе в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и в среду первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 859 случаев заражения коронавирусом, скончались 95 пациентов с COVID-19, выздоровел 9931.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
саратовская область
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

Саратовская область ожидает поставку более двух тысяч доз "Спутник V"

17:35 24.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Поставка более 2 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время в Саратовскую область, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В наш регион ожидается поставка 2096 доз вакцины. В первую очередь, прививаться будут медицинские работники, учителя - подчеркиваю - только на добровольных началах. Массовая вакцинация населения планируется в декабре 2020 - январе 2021 года", - сказал Костин в четверг на заседании правительства области, которое транслировалось на канале "Саратовская область" в Youtube.
Ранее минздрав региона сообщил, что на минувшей неделе в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и в среду первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 859 случаев заражения коронавирусом, скончались 95 пациентов с COVID-19, выздоровел 9931.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
001001
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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