https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577712976.html

Волгоградская область получила вакцину от COVID-19

Волгоградская область получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг оперштаб региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:20

2020-09-24T15:20

2020-09-24T15:20

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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андрей бочаров

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградская область</a> получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг оперштаб региона в своем Telegram-канале.По информации ведомства, Волгоградская область заключила соглашение с министерством здравоохранения России на получение первой партии вакцины от коронавируса."Буквально вчера мы получили первые комплекты доз вакцины, предусмотренных для вакцинации медицинских и социальных работников Волгоградской области, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией — конечно, на добровольной основе", - цитирует оперштаб слова губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Бочарова</a> в сообщении.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 сентября зарегистрировано 14 468 случая коронавирусной инфекции, в том числе 108 – за последние сутки, выздоровели 12 597, скончались 136 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоградская область, общество