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Волгоградская область получила вакцину от COVID-19
Волгоградская область получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг оперштаб региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:20
2020-09-24T15:20
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бочаров
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградская область</a> получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг оперштаб региона в своем Telegram-канале.По информации ведомства, Волгоградская область заключила соглашение с министерством здравоохранения России на получение первой партии вакцины от коронавируса."Буквально вчера мы получили первые комплекты доз вакцины, предусмотренных для вакцинации медицинских и социальных работников Волгоградской области, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией — конечно, на добровольной основе", - цитирует оперштаб слова губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Бочарова</a> в сообщении.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 сентября зарегистрировано 14 468 случая коронавирусной инфекции, в том числе 108 – за последние сутки, выздоровели 12 597, скончались 136 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоградская область, общество

Волгоградская область получила вакцину от COVID-19

15:20 24.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Волгоградская область получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг оперштаб региона в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, Волгоградская область заключила соглашение с министерством здравоохранения России на получение первой партии вакцины от коронавируса.
"Буквально вчера мы получили первые комплекты доз вакцины, предусмотренных для вакцинации медицинских и социальных работников Волгоградской области, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией — конечно, на добровольной основе", - цитирует оперштаб слова губернатора Андрея Бочарова в сообщении.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 сентября зарегистрировано 14 468 случая коронавирусной инфекции, в том числе 108 – за последние сутки, выздоровели 12 597, скончались 136 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БочаровЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьОбщество
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