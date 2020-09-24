https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577710795.html

МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:49

2020-09-24T14:49

2020-09-24T14:49

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария захарова

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.Она напомнила, что раньше можно было наблюдать обвинения в адрес России в якобы распространении дезинформации о коронавирусеПо ее словам, все призывы Москвы подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии сбалансировано, а не в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан были проигнорированы западными странами.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество