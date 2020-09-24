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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577710795.html
МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:49
2020-09-24T14:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.Она напомнила, что раньше можно было наблюдать обвинения в адрес России в якобы распространении дезинформации о коронавирусеПо ее словам, все призывы Москвы подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии сбалансировано, а не в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан были проигнорированы западными странами.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19

14:49 24.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.
Она напомнила, что раньше можно было наблюдать обвинения в адрес России в якобы распространении дезинформации о коронавирусе

"Кроме того, имело место резко негативное освещение успехов нашей медицины, в том числе в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас все это приобретает вообще беспрецедентные масштабы. Вместо научной дискуссии, может быть, даже здоровой полемики, но основательной, основанной на фактах, мы видим заказные кампании в духе, даже не знаю, каких годов XX века ", - сказала Захарова на круглом столе "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России".

По ее словам, все призывы Москвы подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии сбалансировано, а не в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан были проигнорированы западными странами.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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