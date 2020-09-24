МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.
Она напомнила, что раньше можно было наблюдать обвинения в адрес России в якобы распространении дезинформации о коронавирусе
"Кроме того, имело место резко негативное освещение успехов нашей медицины, в том числе в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас все это приобретает вообще беспрецедентные масштабы. Вместо научной дискуссии, может быть, даже здоровой полемики, но основательной, основанной на фактах, мы видим заказные кампании в духе, даже не знаю, каких годов XX века ", - сказала Захарова на круглом столе "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России".
По ее словам, все призывы Москвы подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии сбалансировано, а не в ущерб общественной безопасности и здоровью граждан были проигнорированы западными странами.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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