https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577708680.html

РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран

Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:22

2020-09-24T14:22

2020-09-24T20:57

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) обсуждает несколько систем установления цен, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Комментируя тему стоимости вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", Дмитриев на пресс-конференции в четверг отметил, что в его понимании вакцинация в России будет бесплатной. "Соответственно, российское государство все обеспечит, и это будет бесплатно для россиян. Что касается зарубежных рынков, мы пока только финализируем наше понимание себестоимости вакцины, потому что это очень зависит от масштаба производства", - отметил он.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577704100.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика