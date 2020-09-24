РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран
14:22 24.09.2020 (обновлено: 20:57 24.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает несколько систем установления цен, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Комментируя тему стоимости вакцины "Спутник V", Дмитриев на пресс-конференции в четверг отметил, что в его понимании вакцинация в России будет бесплатной. "Соответственно, российское государство все обеспечит, и это будет бесплатно для россиян. Что касается зарубежных рынков, мы пока только финализируем наше понимание себестоимости вакцины, потому что это очень зависит от масштаба производства", - отметил он.
"Мы ведем переговоры о различных системах ценообразования с различными странами. Здесь задача не заработать какую-то сумасшедшую прибыль, а сделать вакцину доступной для стран по разумной цене... Ценообразование будет понятно ближе к октябрю, исходя из той себестоимости, которую мы планируем получать на международных производствах", - добавил глава фонда.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.