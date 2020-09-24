Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577708680.html
РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран
Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:22
2020-09-24T20:57
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:203:3179:1991_1400x0_80_0_0_6defa0b10aad283e46bca22636da2533.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) обсуждает несколько систем установления цен, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Комментируя тему стоимости вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", Дмитриев на пресс-конференции в четверг отметил, что в его понимании вакцинация в России будет бесплатной. "Соответственно, российское государство все обеспечит, и это будет бесплатно для россиян. Что касается зарубежных рынков, мы пока только финализируем наше понимание себестоимости вакцины, потому что это очень зависит от масштаба производства", - отметил он.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577704100.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_0a48e6451f00d3475c95a3d935bdbbc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран

14:22 24.09.2020 (обновлено: 20:57 24.09.2020)
1151
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ценообразование на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для зарубежных рынков будет понятно ближе к октябрю, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает несколько систем установления цен, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Комментируя тему стоимости вакцины "Спутник V", Дмитриев на пресс-конференции в четверг отметил, что в его понимании вакцинация в России будет бесплатной. "Соответственно, российское государство все обеспечит, и это будет бесплатно для россиян. Что касается зарубежных рынков, мы пока только финализируем наше понимание себестоимости вакцины, потому что это очень зависит от масштаба производства", - отметил он.

"Мы ведем переговоры о различных системах ценообразования с различными странами. Здесь задача не заработать какую-то сумасшедшую прибыль, а сделать вакцину доступной для стран по разумной цене... Ценообразование будет понятно ближе к октябрю, исходя из той себестоимости, которую мы планируем получать на международных производствах", - добавил глава фонда.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:25Распространение нового коронавируса
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
2931012
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
Рекомендуем
Вакцинация против COVID-19
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству Германии
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
В ЕК прокомментировали ситуацию с испытаниями вакцины от COVID-19 Sanofi
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила отношения России и Запада на информационном направлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Флаги ЕС в Брюсселе
В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19
Врач изучает томограмму легких
Названы первые признаки поражения легких
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Стенд компании Mail.ru Group
Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком
Вакцинация
В Москве откроют еще 74 центра гражданской вакцинации от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал губернаторам, как работать с людьми в условиях COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния