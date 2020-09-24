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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577706436.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с испытаниями вакцины от COVID-19 Sanofi
Пока нельзя говорить о конкретных сроках появления эффективной и безопасной вакцины от коронавируса в ЕС, разрабатываемая компанией Sanofi перспективная вакцина РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:53
2020-09-24T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
astrazeneca
брюссель
sanofi
сша
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Пока нельзя говорить о конкретных сроках появления эффективной и безопасной вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в ЕС, разрабатываемая компанией <a href="http://ria.ru/organization_Sanofi/" target="_blank" data-auto="true">Sanofi</a> перспективная вакцина еще проходит испытания, заявила на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> еврокомиссар по вопросам здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Stella_Kiriakides/" target="_blank" data-auto="true">Стелла Кириакидес</a>."Что касается вакцины Sanofi, вакцина (от коронавируса – ред.) будет нашим путем выхода из пандемии, у нас есть стратегия по вакцинации, и мы работаем с государствами-членами, чтобы иметь разнообразные предложения и получить надежную и эффективную вакцину для всех. Клинические испытания пока показывают, что есть еще некоторая неуверенность. Поэтому ничего сказать по срокам пока невозможно", - сказала она.В начале сентября французская Sanofi и британская GSK объявили о запуске первой и второй фазы клинических испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрабатываемой ими вакцины против COVID-19. В совместном заявлении компании Sanofi и GSK ранее отметили, что рассчитывают получить первые результаты в начале декабря, чтобы в этом же месяце перейти к третьему этапу испытаний. Если полученных данных будет достаточно для заявки на лицензию, она будет подана в первой половине 2021 года.ЕС ведет или завершил переговоры с рядом фармацевтических компаний, которые ведут разработку вакцин от коронавируса, а также заключил первый контракт с компанией <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> о покупке до 400 миллионов доз потенциальной вакцины.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, astrazeneca , брюссель, sanofi, сша, в мире

В ЕК прокомментировали ситуацию с испытаниями вакцины от COVID-19 Sanofi

13:53 24.09.2020
838
© Фото : Council of EuropeПредседатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Council of Europe
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Пока нельзя говорить о конкретных сроках появления эффективной и безопасной вакцины от коронавируса в ЕС, разрабатываемая компанией Sanofi перспективная вакцина еще проходит испытания, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
"Что касается вакцины Sanofi, вакцина (от коронавируса – ред.) будет нашим путем выхода из пандемии, у нас есть стратегия по вакцинации, и мы работаем с государствами-членами, чтобы иметь разнообразные предложения и получить надежную и эффективную вакцину для всех. Клинические испытания пока показывают, что есть еще некоторая неуверенность. Поэтому ничего сказать по срокам пока невозможно", - сказала она.
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В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19
В начале сентября французская Sanofi и британская GSK объявили о запуске первой и второй фазы клинических испытаний в США разрабатываемой ими вакцины против COVID-19. В совместном заявлении компании Sanofi и GSK ранее отметили, что рассчитывают получить первые результаты в начале декабря, чтобы в этом же месяце перейти к третьему этапу испытаний. Если полученных данных будет достаточно для заявки на лицензию, она будет подана в первой половине 2021 года.
ЕС ведет или завершил переговоры с рядом фармацевтических компаний, которые ведут разработку вакцин от коронавируса, а также заключил первый контракт с компанией AstraZeneca о покупке до 400 миллионов доз потенциальной вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесAstraZenecaБрюссельSanofiСШАВ мире
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