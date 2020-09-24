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Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" от частных фармкомпаний и инвестфондов РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:25
2020-09-24T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" от частных фармкомпаний и инвестфондов из США, сейчас эти предложения изучаются, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
гнать их тряпками на мороз. все что связано с вакциной - ЗАПРЕТ для США, стран НАТО, Австралии, Н.Зеландии, Японии и Юж.Кореи. никаких инвестиций и прочих посулов.
18
у них же своя есть. Мы же ж у них украли! И вдруг - инвестировать...
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6
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сша, экономика

Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину

13:25 24.09.2020 (обновлено: 20:58 24.09.2020)
2322
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" от частных фармкомпаний и инвестфондов из США, сейчас эти предложения изучаются, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам.

"На нас вышло несколько американских фармкомпаний и несколько американских инвестфондов с желанием проинвестировать в нашу вакцину и, соответственно, работать вместе с ней, и мы сейчас изучаем эти предложения. Опять-таки, здесь этот интерес идет больше от частных структур, это частные фармкомпании, это частные инвестфонды, соответственно они видят потенциал в нашей вакцине", - сказал Дмитриев.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
544160215
Обсудить6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСШАЭкономика
Популярные комментарии
гнать их тряпками на мороз. все что связано с вакциной - ЗАПРЕТ для США, стран НАТО, Австралии, Н.Зеландии, Японии и Юж.Кореи. никаких инвестиций и прочих посулов.
24 сентября, 13:35
Damir AlievDamir Aliev
1410003
у них же своя есть. Мы же ж у них украли! И вдруг - инвестировать...
24 сентября, 13:33
О Ольга Занкова
5120000
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