https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577704100.html

Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" от частных фармкомпаний и инвестфондов РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:25

2020-09-24T13:25

2020-09-24T20:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" от частных фармкомпаний и инвестфондов из США, сейчас эти предложения изучаются, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Damir Aliev гнать их тряпками на мороз. все что связано с вакциной - ЗАПРЕТ для США, стран НАТО, Австралии, Н.Зеландии, Японии и Юж.Кореи. никаких инвестиций и прочих посулов. 18

Ольга Занкова у них же своя есть. Мы же ж у них украли! И вдруг - инвестировать... 17

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сша, экономика