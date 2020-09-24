https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577704100.html
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" от частных фармкомпаний и инвестфондов РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:25
2020-09-24T13:25
2020-09-24T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) получил предложения о вложениях в российскую вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" от частных фармкомпаний и инвестфондов из США, сейчас эти предложения изучаются, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Damir Aliev
гнать их тряпками на мороз. все что связано с вакциной - ЗАПРЕТ для США, стран НАТО, Австралии, Н.Зеландии, Японии и Юж.Кореи. никаких инвестиций и прочих посулов.
18
Ольга Занкова
у них же своя есть. Мы же ж у них украли! И вдруг - инвестировать...
17
6
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сша, экономика