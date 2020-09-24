https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577701126.html

Вакцину от коронавируса скоро поставят на Дальний Восток

Вакцина от коронавируса будет поставлена на Дальний Восток в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн генеральный директор Российского... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:42

2020-09-24T12:42

2020-09-24T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

дальний восток

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102109_0:218:3072:1946_1400x0_80_0_0_350264fad0fb8ad5e745e409fb8b0cf1.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса будет поставлена на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.По его словам, важно, что и Дальний Восток, и другие регионы РФ находятся в абсолютно привилегированном положении, потому что вакцины в других странах не будут доступны, скорее всего, до декабря-января."Безусловно, и Дальний Восток, и другие регионы будут первые части земли, которые получат доступ к вакцине, в отличие от тех же США, Великобритании, где вакцина не будет доступна массово в нашем понимании еще до декабря. Поэтому никаких задержек с поставкой вакцины во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> не будет", - отметил Дмитриев.Он добавил, что сейчас наращивается производство вакцины, оно будет расти экспоненциально и выйдет на хороший объем в декабре. "Объемы фактически удвоятся, потом еще удвоятся или утроятся", - добавил Дмитриев.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577699892.html

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, дальний восток, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество