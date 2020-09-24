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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577701126.html
Вакцину от коронавируса скоро поставят на Дальний Восток
Вакцина от коронавируса будет поставлена на Дальний Восток в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн генеральный директор Российского... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:42
2020-09-24T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
дальний восток
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса будет поставлена на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.По его словам, важно, что и Дальний Восток, и другие регионы РФ находятся в абсолютно привилегированном положении, потому что вакцины в других странах не будут доступны, скорее всего, до декабря-января."Безусловно, и Дальний Восток, и другие регионы будут первые части земли, которые получат доступ к вакцине, в отличие от тех же США, Великобритании, где вакцина не будет доступна массово в нашем понимании еще до декабря. Поэтому никаких задержек с поставкой вакцины во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> не будет", - отметил Дмитриев.Он добавил, что сейчас наращивается производство вакцины, оно будет расти экспоненциально и выйдет на хороший объем в декабре. "Объемы фактически удвоятся, потом еще удвоятся или утроятся", - добавил Дмитриев.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, дальний восток, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вакцину от коронавируса скоро поставят на Дальний Восток

12:42 24.09.2020
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Вакцина от коронавируса будет поставлена на Дальний Восток в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Дальневосточный регион - абсолютный приоритет с точки зрения поставки вакцины. Уже в ближайшее время вакцина будет туда поставлена. Активно этим занимаются и Минздрав, и другие ключевые ведомства России. И вакцина там будет доступна в ближайшее время", - сказал Дмитриев.
По его словам, важно, что и Дальний Восток, и другие регионы РФ находятся в абсолютно привилегированном положении, потому что вакцины в других странах не будут доступны, скорее всего, до декабря-января.
"Безусловно, и Дальний Восток, и другие регионы будут первые части земли, которые получат доступ к вакцине, в отличие от тех же США, Великобритании, где вакцина не будет доступна массово в нашем понимании еще до декабря. Поэтому никаких задержек с поставкой вакцины во Владивосток не будет", - отметил Дмитриев.
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Он добавил, что сейчас наращивается производство вакцины, оно будет расти экспоненциально и выйдет на хороший объем в декабре. "Объемы фактически удвоятся, потом еще удвоятся или утроятся", - добавил Дмитриев.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевДальний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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