https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577699892.html

В РФПИ спрогнозировали объем производства вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на выход производства российской вакцины от коронавируса COVID-19 на уровень 10 миллионов доз в месяц к... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:26

2020-09-24T12:26

2020-09-24T12:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) рассчитывает на выход производства российской вакцины от коронавируса COVID-19 на уровень 10 миллионов доз в месяц к концу декабря, заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Мы ожидаем уже буквально в ноябре-декабре выход вакцины, измеряемой миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около 10 миллионов доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте шести-девяти месяцев", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг."И, безусловно, Россия будет первой страной в мире, которая фактически обеспечит успешную вакцинацию всего населения против коронавируса", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577695729.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика