https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577698943.html

Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19

Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:13

2020-09-24T12:13

2020-09-24T12:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) Кирилл Дмитриев."С точки зрения международного интереса получили запросы более чем на миллиард 200 миллионов доз вакцины",- сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577695729.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество