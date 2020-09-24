https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577698943.html
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:13
2020-09-24T12:13
2020-09-24T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) Кирилл Дмитриев."С точки зрения международного интереса получили запросы более чем на миллиард 200 миллионов доз вакцины",- сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577695729.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество