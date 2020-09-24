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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577698943.html
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19
Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:13
2020-09-24T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) Кирилл Дмитриев."С точки зрения международного интереса получили запросы более чем на миллиард 200 миллионов доз вакцины",- сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19

12:13 24.09.2020 (обновлено: 12:22 24.09.2020)
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"С точки зрения международного интереса получили запросы более чем на миллиард 200 миллионов доз вакцины",- сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
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