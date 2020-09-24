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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577694507.html
В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса
В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:53
2020-09-24T10:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России."В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники", - говорится в сообщении.Движение <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a> в регионах контролируется в системе маркировки, уточнили в пресс-службе.По данным системы маркировки, в обороте находятся более 27 тысяч упаковок вакцин "Спутник V", объем наращивается, добавили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса

10:53 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники", - говорится в сообщении.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 08:42
Перечислены достоинства и недостатки вакцин от COVID-19
Движение вакцины "Спутник V" в регионах контролируется в системе маркировки, уточнили в пресс-службе.
По данным системы маркировки, в обороте находятся более 27 тысяч упаковок вакцин "Спутник V", объем наращивается, добавили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1811019
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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