https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577694507.html
В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса
В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:53
2020-09-24T10:53
2020-09-24T10:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России."В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники", - говорится в сообщении.Движение <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a> в регионах контролируется в системе маркировки, уточнили в пресс-службе.По данным системы маркировки, в обороте находятся более 27 тысяч упаковок вакцин "Спутник V", объем наращивается, добавили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/vaktsina-1577689045.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество