https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577694507.html

В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса

В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:53

2020-09-24T10:53

2020-09-24T10:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В ряде регионов уже начали делать прививки от COVID-19, приоритетной группой для вакцинации являются медики, сообщила пресс-служба Минздрава России."В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники", - говорится в сообщении.Движение <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a> в регионах контролируется в системе маркировки, уточнили в пресс-службе.По данным системы маркировки, в обороте находятся более 27 тысяч упаковок вакцин "Спутник V", объем наращивается, добавили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/vaktsina-1577689045.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество