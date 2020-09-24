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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577691698.html
РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины
Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:11
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рязанская область
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.Как объяснили в пресс-службе компании "Форт", производящей вакцину, дефицит обусловлен ориентированностью на обеспечение государственного заказа.По мнению участников рынка, ожидать появление вакцины стоит не раньше конца октября."Ультрикс Квадри" – единственная четырехвалентная вакцина российского производства. Разработка вакцины началась в 2017 году на заводе "Форт" в Рязанской области, когда ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире.
https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html
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рязанская область
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воз, рязанская область, общество

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

10:11 24.09.2020
16654
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
Как объяснили в пресс-службе компании "Форт", производящей вакцину, дефицит обусловлен ориентированностью на обеспечение государственного заказа.
"Это связано с решениями руководства страны по серьезному увеличению охвата вакцинацией: до 60% всех граждан и 75% — из групп риска", - говорится в заявлении.
По мнению участников рынка, ожидать появление вакцины стоит не раньше конца октября.
"Ультрикс Квадри" – единственная четырехвалентная вакцина российского производства. Разработка вакцины началась в 2017 году на заводе "Форт" в Рязанской области, когда ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире.
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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