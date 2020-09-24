https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577691698.html

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:11

2020-09-24T10:11

2020-09-24T10:11

воз

рязанская область

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.Как объяснили в пресс-службе компании "Форт", производящей вакцину, дефицит обусловлен ориентированностью на обеспечение государственного заказа.По мнению участников рынка, ожидать появление вакцины стоит не раньше конца октября."Ультрикс Квадри" – единственная четырехвалентная вакцина российского производства. Разработка вакцины началась в 2017 году на заводе "Форт" в Рязанской области, когда ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире.

https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, рязанская область, общество