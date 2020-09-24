https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689413.html

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила в Хабаровский край

Первая партии отечественной вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступила в Хабаровский край, сообщил РИА новости пресс-секретарь краевого РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:59

2020-09-24T08:59

2020-09-24T08:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая партии отечественной вакцины против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступила в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, сообщил РИА новости пресс-секретарь краевого минздрава Даниил Зайцев.Как уточняет Зайцев, вакцина доставлена на склад иммунологических препаратов в Краевую клиническую больницу №1 им. профессора С.И. Сергеева (ККБ №1). С этой больницы препарат будет распределяться по медицинским учреждениям."Первая доставленная в Хабаровский край партия "антиковидной" вакцины прибыла в Хабаровский край, в ККБ №1. Партия небольшая из-за не до конца проработанной логистики. В наш регион из центра им. Гамалеи ее везли самолетом, что дорого. Другие вакцины в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> обычно завозят автомобильным или железнодорожным транспортом", - прокомментировал представитель регионального минздрава.По данным и.о. главного врача ККБ №1 Владислава Рудмана, в больницу пришло 42 дозы вакцины от COVID-19, ожидается следующая поставка. Камеры для хранения уже зарезервированы. Условия хранения этого препарата отличаются от других. "Спутник V" хранится при температуре минус 18 градусов.Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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