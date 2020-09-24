Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689413.html
Вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила в Хабаровский край
Первая партии отечественной вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступила в Хабаровский край, сообщил РИА новости пресс-секретарь краевого РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:59
2020-09-24T08:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая партии отечественной вакцины против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступила в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, сообщил РИА новости пресс-секретарь краевого минздрава Даниил Зайцев.Как уточняет Зайцев, вакцина доставлена на склад иммунологических препаратов в Краевую клиническую больницу №1 им. профессора С.И. Сергеева (ККБ №1). С этой больницы препарат будет распределяться по медицинским учреждениям."Первая доставленная в Хабаровский край партия "антиковидной" вакцины прибыла в Хабаровский край, в ККБ №1. Партия небольшая из-за не до конца проработанной логистики. В наш регион из центра им. Гамалеи ее везли самолетом, что дорого. Другие вакцины в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> обычно завозят автомобильным или железнодорожным транспортом", - прокомментировал представитель регионального минздрава.По данным и.о. главного врача ККБ №1 Владислава Рудмана, в больницу пришло 42 дозы вакцины от COVID-19, ожидается следующая поставка. Камеры для хранения уже зарезервированы. Условия хранения этого препарата отличаются от других. "Спутник V" хранится при температуре минус 18 градусов.Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
1
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, общество

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила в Хабаровский край

08:59 24.09.2020
159
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Первая партии отечественной вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступила в Хабаровский край, сообщил РИА новости пресс-секретарь краевого минздрава Даниил Зайцев.
Как уточняет Зайцев, вакцина доставлена на склад иммунологических препаратов в Краевую клиническую больницу №1 им. профессора С.И. Сергеева (ККБ №1). С этой больницы препарат будет распределяться по медицинским учреждениям.
"Первая доставленная в Хабаровский край партия "антиковидной" вакцины прибыла в Хабаровский край, в ККБ №1. Партия небольшая из-за не до конца проработанной логистики. В наш регион из центра им. Гамалеи ее везли самолетом, что дорого. Другие вакцины в Хабаровск обычно завозят автомобильным или железнодорожным транспортом", - прокомментировал представитель регионального минздрава.
По данным и.о. главного врача ККБ №1 Владислава Рудмана, в больницу пришло 42 дозы вакцины от COVID-19, ожидается следующая поставка. Камеры для хранения уже зарезервированы. Условия хранения этого препарата отличаются от других. "Спутник V" хранится при температуре минус 18 градусов.
Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
100000
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Пробная партия вакцины "Спутник V" поступила в Кузбасс
Врач скорой помощи
В Москве 1304 пациента излечились от коронавируса за сутки
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил предложение Путина по вакцине от коронавируса для ООН
Простуженная женщина
Врач рассказал, как отличить грипп от простуды
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал повысить требования к квалификации сотрудников автошкол
Сотрудник стационара с собакой в гостинице для животных
Человек собаке друг: в закрытом городе построили "общежитие" для животных
Автомобильная пробка на МКАДе
Новая развязка на МКАД поможет устранить серьезные пробки на Волоколамке
Алкозамок
Патрушев призвал внедрять новые технологии для защиты от пьяных за рулем
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
В России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом
Рамиль Шамсутдинов
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Северные морские котики
О жизни на острове, где тюлени встречаются чаще, чем люди
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
В ряде регионов начали делать прививки от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния