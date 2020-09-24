https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689146.html

Пробная партия вакцины "Спутник V" поступила в Кузбасс

Пробная партия вакцины от коронавируса в количестве 40 доз поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября начнут прививать добровольцев из числа медработников,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:45

2020-09-24T08:45

2020-09-24T08:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кемеровская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:203:3179:1991_1400x0_80_0_0_6defa0b10aad283e46bca22636da2533.jpg

<strong>КЕМЕРОВО, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пробная партия вакцины от коронавируса в количестве 40 доз поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября начнут прививать добровольцев из числа медработников, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина."В Кузбасс поступила первая, очень небольшая, партия отечественной вакцины "Спутник V"… Это пробная партия… Эта партия вакцины <…> поступила у нас на уполномоченный склад, прошла необходимые карантинные мероприятия, <…> сверку соблюдения хладовой цепи… И мы будем прививать первых добровольцев, это будет исключительно добровольный вариант, начнем <…> предлагать медицинским работникам", - сказала первый замминистра.Зеленина добавила, что на данный момент уже собраны списки добровольцев из медорганизаций области."С момента последней вакцинации должно пройти не менее 30 дней, поэтому с учетом того, что эти люди должны быть первоначально вакцинированы от гриппа, а мы начали вакцинировать с 8 сентября <…>, то мы сможем начать вакцинировать наших добровольцев с 8 октября", - уточнила первый замминистра.Она добавила, что в регион поступило 40 доз вакцины.По данным на четверг, всего в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> выявлены 9103 случая заражения коронавирусом, 96 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2403 человека, сняты с наблюдения 115 368 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577687858.html

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество