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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689146.html
Пробная партия вакцины "Спутник V" поступила в Кузбасс
Пробная партия вакцины от коронавируса в количестве 40 доз поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября начнут прививать добровольцев из числа медработников,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:45
2020-09-24T08:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
общество
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<strong>КЕМЕРОВО, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пробная партия вакцины от коронавируса в количестве 40 доз поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября начнут прививать добровольцев из числа медработников, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина."В Кузбасс поступила первая, очень небольшая, партия отечественной вакцины "Спутник V"… Это пробная партия… Эта партия вакцины &lt;…&gt; поступила у нас на уполномоченный склад, прошла необходимые карантинные мероприятия, &lt;…&gt; сверку соблюдения хладовой цепи… И мы будем прививать первых добровольцев, это будет исключительно добровольный вариант, начнем &lt;…&gt; предлагать медицинским работникам", - сказала первый замминистра.Зеленина добавила, что на данный момент уже собраны списки добровольцев из медорганизаций области."С момента последней вакцинации должно пройти не менее 30 дней, поэтому с учетом того, что эти люди должны быть первоначально вакцинированы от гриппа, а мы начали вакцинировать с 8 сентября &lt;…&gt;, то мы сможем начать вакцинировать наших добровольцев с 8 октября", - уточнила первый замминистра.Она добавила, что в регион поступило 40 доз вакцины.По данным на четверг, всего в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> выявлены 9103 случая заражения коронавирусом, 96 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2403 человека, сняты с наблюдения 115 368 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577687858.html
кемеровская область
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество

Пробная партия вакцины "Спутник V" поступила в Кузбасс

08:45 24.09.2020 (обновлено: 08:47 24.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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КЕМЕРОВО, 24 сен - РИА Новости. Пробная партия вакцины от коронавируса в количестве 40 доз поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября начнут прививать добровольцев из числа медработников, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.
"В Кузбасс поступила первая, очень небольшая, партия отечественной вакцины "Спутник V"… Это пробная партия… Эта партия вакцины <…> поступила у нас на уполномоченный склад, прошла необходимые карантинные мероприятия, <…> сверку соблюдения хладовой цепи… И мы будем прививать первых добровольцев, это будет исключительно добровольный вариант, начнем <…> предлагать медицинским работникам", - сказала первый замминистра.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:02Распространение нового коронавируса
Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19
Зеленина добавила, что на данный момент уже собраны списки добровольцев из медорганизаций области.
"С момента последней вакцинации должно пройти не менее 30 дней, поэтому с учетом того, что эти люди должны быть первоначально вакцинированы от гриппа, а мы начали вакцинировать с 8 сентября <…>, то мы сможем начать вакцинировать наших добровольцев с 8 октября", - уточнила первый замминистра.
Она добавила, что в регион поступило 40 доз вакцины.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 9103 случая заражения коронавирусом, 96 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2403 человека, сняты с наблюдения 115 368 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьОбщество
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