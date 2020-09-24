https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689010.html

Онищенко оценил предложение Путина по вакцине от коронавируса для ООН

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил предложение Владимира Путина предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН с РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:41

2020-09-24T08:41

2020-09-24T08:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

геннадий онищенко

оон

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> сравнил предложение <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН с борьбой против оспы в XX веке, заявив, что Россия через десятилетия и глобальные потрясения проносит гуманитарные цели заботы о здоровье миллионов людей.Ранее президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Предложение прозвучало в ходе выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.Онищенко рассказал корреспонденту РИА Новости, что в XX веке Россия сформулировала и отстаивала программу ликвидации оспы, которая, наконец, была поддержана всем миром. По его словам, Россия изготовила и отдала 400 миллионов доз вакцины на эту программу, по всему миру работали более трех десятков лучших советских эпидемиологов, и в 1980 году оспа была ликвидирована.Парламентарий отметил, что Путин предлагал не только привить чиновников <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, но и говорил о том, что Россия готова поставлять вакцину в другие государства."И не потому, что у нас получилось случайно - озарение нашло, и создали эту вакцину. Это все наша страна, которая имеет большие научные, производственные, а самое главное - идеологические традиции в профилактике, специфической профилактике самых опасных инфекционных заболеваний", - заключил Онищенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, геннадий онищенко, оон, общество