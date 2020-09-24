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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577689010.html
Онищенко оценил предложение Путина по вакцине от коронавируса для ООН
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил предложение Владимира Путина предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН с РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:41
2020-09-24T08:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
геннадий онищенко
оон
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> сравнил предложение <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН с борьбой против оспы в XX веке, заявив, что Россия через десятилетия и глобальные потрясения проносит гуманитарные цели заботы о здоровье миллионов людей.Ранее президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Предложение прозвучало в ходе выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.Онищенко рассказал корреспонденту РИА Новости, что в XX веке Россия сформулировала и отстаивала программу ликвидации оспы, которая, наконец, была поддержана всем миром. По его словам, Россия изготовила и отдала 400 миллионов доз вакцины на эту программу, по всему миру работали более трех десятков лучших советских эпидемиологов, и в 1980 году оспа была ликвидирована.Парламентарий отметил, что Путин предлагал не только привить чиновников <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, но и говорил о том, что Россия готова поставлять вакцину в другие государства."И не потому, что у нас получилось случайно - озарение нашло, и создали эту вакцину. Это все наша страна, которая имеет большие научные, производственные, а самое главное - идеологические традиции в профилактике, специфической профилактике самых опасных инфекционных заболеваний", - заключил Онищенко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, геннадий онищенко, оон, общество

Онищенко оценил предложение Путина по вакцине от коронавируса для ООН

08:41 24.09.2020 (обновлено: 08:42 24.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил предложение Владимира Путина предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН с борьбой против оспы в XX веке, заявив, что Россия через десятилетия и глобальные потрясения проносит гуманитарные цели заботы о здоровье миллионов людей.
Ранее президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Предложение прозвучало в ходе выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Выступление президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 04:24
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Онищенко рассказал корреспонденту РИА Новости, что в XX веке Россия сформулировала и отстаивала программу ликвидации оспы, которая, наконец, была поддержана всем миром. По его словам, Россия изготовила и отдала 400 миллионов доз вакцины на эту программу, по всему миру работали более трех десятков лучших советских эпидемиологов, и в 1980 году оспа была ликвидирована.
"Вчера, когда я слушал выступление нашего президента, я перебросил этот мостик через эпохи, между 1958 годом и вчерашним 22 сентября 2020 года… Вот какой для меня был главный урок: что мы через десятилетия, через огромные глобальные потрясения, такие как Великая Отечественная война, смена идеологии государства, проносим самое главное - гуманитарные цели заботы о здоровье не просто каждого (человека - ред.), а миллионов людей, прививая их, предлагая эти программы", - сказал Онищенко.
Парламентарий отметил, что Путин предлагал не только привить чиновников ООН, но и говорил о том, что Россия готова поставлять вакцину в другие государства.
"И не потому, что у нас получилось случайно - озарение нашло, и создали эту вакцину. Это все наша страна, которая имеет большие научные, производственные, а самое главное - идеологические традиции в профилактике, специфической профилактике самых опасных инфекционных заболеваний", - заключил Онищенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
4420216
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинГеннадий ОнищенкоООНОбщество
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