https://ria.ru/20200924/vakansiya-1577705123.html

Главному балетмейстеру Нижегородского театра предложили работу грузчика

Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив семидесятилетнему народному артисту РСФСР Валерию... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:40

2020-09-24T17:40

2020-09-24T17:40

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театр

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нижегородская область

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив семидесятилетнему народному артисту РСФСР Валерию Миклину на выбор вакансии грузчика, сторожа или артиста балета, сообщили РИА Новости в театре.Контракт с Миклиным заканчивается 17 ноября.По данным министерства культуры Нижегородской области, 9 сентября директором театра было принято решение о сокращении штата работников. С 17 ноября из штатного расписания будут исключены пять должностей, в том числе главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской."В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных специалистов", - заявила директор театра Татьяна Маврина.По ее словам, все сокращаемые сотрудники заранее получили уведомления, а расторжение трудовых договоров проводится с соблюдением норм трудового законодательства.Как уточнили агентству в отделе кадров, сокращаемым работникам были предложены для перевода все имеющиеся вакантные должности в театре. "Все абсолютно должности, какие у нас есть свободные – начиная от творческих и кончая рабочими. Все, что имеется, как и положено по закону, в том числе грузчик, сторож… Творческие были – артиста балета", - заявила начальник отдела кадров Екатерина Есина.Она добавила, что главный балетмейстер пока не выбрал ни одну из предложенных вакансий.Как сообщается на сайте театра, народный артист РСФСР Валерий Миклин родился в 1949 году, окончил Пермское академическое хореографическое училище и Московский институт театрального искусства (РАТИ). Дипломант Международного конкурса артистов балета (1974 год, Варна), лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета (1976 год, Москва). С 1968 по 1992 год Миклин был солистом балета Горьковского государственного театра оперы и балета имени Пушкина. В мае 2006 года был назначен художественным руководителем коллектива балета Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина.

https://ria.ru/20200924/mariinka-1577694800.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, балет, новости культуры, нижегородская область