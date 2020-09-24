Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200924/vakansiya-1577705123.html
Главному балетмейстеру Нижегородского театра предложили работу грузчика
Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив семидесятилетнему народному артисту РСФСР Валерию... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:40
2020-09-24T17:40
культура
театр
балет
новости культуры
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705470_0:9:3060:1730_1400x0_80_0_0_f502afa3ebab3737270702d0012355d8.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив семидесятилетнему народному артисту РСФСР Валерию Миклину на выбор вакансии грузчика, сторожа или артиста балета, сообщили РИА Новости в театре.Контракт с Миклиным заканчивается 17 ноября.По данным министерства культуры Нижегородской области, 9 сентября директором театра было принято решение о сокращении штата работников. С 17 ноября из штатного расписания будут исключены пять должностей, в том числе главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской."В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных специалистов", - заявила директор театра Татьяна Маврина.По ее словам, все сокращаемые сотрудники заранее получили уведомления, а расторжение трудовых договоров проводится с соблюдением норм трудового законодательства.Как уточнили агентству в отделе кадров, сокращаемым работникам были предложены для перевода все имеющиеся вакантные должности в театре. "Все абсолютно должности, какие у нас есть свободные – начиная от творческих и кончая рабочими. Все, что имеется, как и положено по закону, в том числе грузчик, сторож… Творческие были – артиста балета", - заявила начальник отдела кадров Екатерина Есина.Она добавила, что главный балетмейстер пока не выбрал ни одну из предложенных вакансий.Как сообщается на сайте театра, народный артист РСФСР Валерий Миклин родился в 1949 году, окончил Пермское академическое хореографическое училище и Московский институт театрального искусства (РАТИ). Дипломант Международного конкурса артистов балета (1974 год, Варна), лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета (1976 год, Москва). С 1968 по 1992 год Миклин был солистом балета Горьковского государственного театра оперы и балета имени Пушкина. В мае 2006 года был назначен художественным руководителем коллектива балета Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина.
https://ria.ru/20200924/mariinka-1577694800.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705470_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_a0a95ba4aabfaba1c114ddb6bc27cdab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, балет, новости культуры, нижегородская область

Главному балетмейстеру Нижегородского театра предложили работу грузчика

17:40 24.09.2020
581
CC BY 4.0 / Алексей Трефилов / Нижегородский театр оперы и балетаНижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина
Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
CC BY 4.0 / Алексей Трефилов / Нижегородский театр оперы и балета
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив семидесятилетнему народному артисту РСФСР Валерию Миклину на выбор вакансии грузчика, сторожа или артиста балета, сообщили РИА Новости в театре.
© Фото : Нижегородский театр оперы и балета/Irina GladunkoВалерий Миклин
Валерий Миклин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Нижегородский театр оперы и балета/Irina Gladunko
Валерий Миклин
Контракт с Миклиным заканчивается 17 ноября.
По данным министерства культуры Нижегородской области, 9 сентября директором театра было принято решение о сокращении штата работников. С 17 ноября из штатного расписания будут исключены пять должностей, в том числе главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской.
"В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных специалистов", - заявила директор театра Татьяна Маврина.
По ее словам, все сокращаемые сотрудники заранее получили уведомления, а расторжение трудовых договоров проводится с соблюдением норм трудового законодательства.
Как уточнили агентству в отделе кадров, сокращаемым работникам были предложены для перевода все имеющиеся вакантные должности в театре. "Все абсолютно должности, какие у нас есть свободные – начиная от творческих и кончая рабочими. Все, что имеется, как и положено по закону, в том числе грузчик, сторож… Творческие были – артиста балета", - заявила начальник отдела кадров Екатерина Есина.
Она добавила, что главный балетмейстер пока не выбрал ни одну из предложенных вакансий.
Как сообщается на сайте театра, народный артист РСФСР Валерий Миклин родился в 1949 году, окончил Пермское академическое хореографическое училище и Московский институт театрального искусства (РАТИ). Дипломант Международного конкурса артистов балета (1974 год, Варна), лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета (1976 год, Москва). С 1968 по 1992 год Миклин был солистом балета Горьковского государственного театра оперы и балета имени Пушкина. В мае 2006 года был назначен художественным руководителем коллектива балета Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина.
Артисты балета Мариинского театра в сцене из одноактного балета Concerto DSCH - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:13Культура
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
100036
КультураТеатрБалетНовости культурыНижегородская область
Рекомендуем
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Биография Вячеслава Войнаровского
Поэтесса Лариса Рубальская
Биография Ларисы Рубальской
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова
Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку главы Мосгорсуда
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Хакер
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018
Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН
Меган Маркл в шоу America's Got Talent. Стоп-кадр видео
Меган Маркл неожиданно появилась на шоу талантов
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора
Громкие случаи побега заключенных в России
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Певица Наташа Королева
Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном
Смартфон
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Певец Бедрос Киркоров перед началом мюзикла CHICAGO
Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния