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https://ria.ru/20200924/usole-sibirskoe-1577710599.html
Путин призвал иркутского губернатора навести порядок в лесной отрасли
Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева навести порядок в лесной отрасли, внимательно отнестись к ситуации в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:47
2020-09-24T15:43
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a> навести порядок в лесной отрасли, внимательно отнестись к ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.Путин в четверг провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Нужно, безусловно, навести порядок в лесной отрасли в целом и в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в том числе. Уделите внимание пострадавшим районам, конечно, и правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и наши компании по моему поручению крупные работают и помогают на местах, но от вас очень много зависит. Нужно эти вещи доводить до конца, дожимать, что называется", - сказал Путин, обращаясь к избранному губернатору Иркутской области Кобзеву."Ну а такие проблемные территории, как <a href="http://ria.ru/location_Usole/" target="_blank" data-auto="true">Усолье</a> и Усольехимпром, - нужно внимательным образом к этому отнестись, здесь и Минобороны работает, помогает, и другие специальные службы. Все будем делать, но тоже вместе с вами", - добавил президент.Путин отметил, что Кобзев проработал в должности врио губернатора региона девять месяцев. "Надеюсь, что эти девять месяцев привели к рождению нового руководителя - эффективного, знающего, болеющего за дело", - добавил президент.
https://ria.ru/20200923/zagryaznenie-1577659149.html
https://ria.ru/20200914/kobzev-1577081849.html
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иркутская область
усолье-сибирское
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владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, экономика

Путин призвал иркутского губернатора навести порядок в лесной отрасли

14:47 24.09.2020 (обновлено: 15:43 24.09.2020)
2431
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева навести порядок в лесной отрасли, внимательно отнестись к ситуации в Усолье-Сибирском.
Путин в четверг провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
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"Нужно, безусловно, навести порядок в лесной отрасли в целом и в Иркутской области в том числе. Уделите внимание пострадавшим районам, конечно, и правительство Российской Федерации, и наши компании по моему поручению крупные работают и помогают на местах, но от вас очень много зависит. Нужно эти вещи доводить до конца, дожимать, что называется", - сказал Путин, обращаясь к избранному губернатору Иркутской области Кобзеву.
"Ну а такие проблемные территории, как Усолье и Усольехимпром, - нужно внимательным образом к этому отнестись, здесь и Минобороны работает, помогает, и другие специальные службы. Все будем делать, но тоже вместе с вами", - добавил президент.
Путин отметил, что Кобзев проработал в должности врио губернатора региона девять месяцев. "Надеюсь, что эти девять месяцев привели к рождению нового руководителя - эффективного, знающего, болеющего за дело", - добавил президент.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:53
Биография Игоря Кобзева
3863121
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Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеЭкономика
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