https://ria.ru/20200924/usole-sibirskoe-1577710599.html

Путин призвал иркутского губернатора навести порядок в лесной отрасли

Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева навести порядок в лесной отрасли, внимательно отнестись к ситуации в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:47

2020-09-24T14:47

2020-09-24T15:43

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a> навести порядок в лесной отрасли, внимательно отнестись к ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.Путин в четверг провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Нужно, безусловно, навести порядок в лесной отрасли в целом и в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в том числе. Уделите внимание пострадавшим районам, конечно, и правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и наши компании по моему поручению крупные работают и помогают на местах, но от вас очень много зависит. Нужно эти вещи доводить до конца, дожимать, что называется", - сказал Путин, обращаясь к избранному губернатору Иркутской области Кобзеву."Ну а такие проблемные территории, как <a href="http://ria.ru/location_Usole/" target="_blank" data-auto="true">Усолье</a> и Усольехимпром, - нужно внимательным образом к этому отнестись, здесь и Минобороны работает, помогает, и другие специальные службы. Все будем делать, но тоже вместе с вами", - добавил президент.Путин отметил, что Кобзев проработал в должности врио губернатора региона девять месяцев. "Надеюсь, что эти девять месяцев привели к рождению нового руководителя - эффективного, знающего, болеющего за дело", - добавил президент.

https://ria.ru/20200923/zagryaznenie-1577659149.html

https://ria.ru/20200914/kobzev-1577081849.html

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иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, экономика