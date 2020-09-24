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https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО — украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T08:00
ил-76мд-90а
javelin (птрк)
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
ан-26
нато
владимир зеленский
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО — украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники. По заявлениям Киева, это ответ на учения России "Кавказ-2020". О том, как западные инструкторы пытаются подтянуть ВСУ до современного уровня, — в материале РИА Новости.Британский десантПервый этап маневров "Объединенные усилия — 2020" начался с высадки британских и украинских военнослужащих в Николаевской области. Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Королевских вооруженных сил прибыли на военно-транспортных самолетах C-130 Hercules.Затем над полигоном раскрылись парашюты десантно-штурмовых подразделений ВСУ, которых доставили военно-транспортные Ил-76МД и Ан-26. Высадившись и осмотревшись, бойцы обеих стран выдвинулись к пунктам сбора, отрабатывая по пути различные учебные задачи.В Генштабе ВСУ сообщили, что учения такого формата впервые проводятся на территории Украины, а их цель — "практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил государств-партнеров".Британская сторона, в свою очередь, отметила, что эти маневры — крупнейшая десантная операция за последние десятилетия. В ней приняли участие более 450 военных во главе с бригадным генералом. А всего в "Объединенных усилиях" задействованы 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц боевой техники, советники и наблюдатели из стран НАТО.Одновременно во Львовской области прошли Rapid Trident 2020 — учения подразделений Украины, США, Канады, Германии и Польши, всего около четырех тысяч "штыков".Американцы даже перебросили на Украину несколько конвертопланов Bell V-22 Osprey, с которых местные спецназовцы впервые десантировались беспарашютным способом. Военнослужащие разных стран тренировались вести бои в городской застройке, изучали тактическую медицину, делились боевым опытом и налаживали совместный быт.Следить за РоссиейВ Киеве этим маневрам придают огромное значение — на открытии присутствовал президент Владимир Зеленский. Он долго говорил о переходе украинской армии на западные стандарты, а вступление страны в НАТО назвал стратегической целью. В Североатлантическом альянсе, впрочем, с этим не спешат и используют совместные учения для прощупывания обороны России.Так, в начале недели, в самый разгар маневров, небо над Черным морем было буквально забито самолетами НАТО. В воздухе одновременно находилось до восьми разведывательных бортов. Ранее в этом месяце американские стратегические бомбардировщики неоднократно отрабатывали нанесение ударов по объектам в Крыму из воздушного пространства Украины.Не отстают и британцы. В августе министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих Военно-морских сил Украины. Их будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Впрочем, многие эксперты уверены, что совместные учения — лишь ширма для других целей.В частности, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что британцы попытаются обеспечить себе постоянное военное присутствие в Черном море для слежки за российским побережьем.В середине сентября неподалеку от Крыма заметили разведывательный корабль Королевского флота Enterprise, оснащенный многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.Избитый сценарийНа Яворовском полигоне во Львовской области натовцы готовят украинских военных с 2014 года. Двенадцатого февраля 2016-го иностранные инструкторы завершили обучение первого подразделения ВСУ — пехотного батальона одной из механизированных бригад.С 15 февраля до 17 июля 2016-го с двумя украинскими батальонами по ротации работала группа инструкторов, сформированная на базе 3-го батальона 15-го пехотного полка Вооруженных сил США. С лета 2018-го на Яворовском полигоне преподавали инструкторы из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США, а в мае прошлого года их сменили 130 военнослужащих из 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии.Всего Яворово прошли около десяти тысяч украинских военнослужащих. Их обучают тактике, артиллерийской разведке, бронетанковым маневрам, особенностям работы военной полиции, логистике, оказанию медпомощи. Кроме того, именно в Яворово бойцы ВСУ осваивают американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Полученные навыки украинцы отрабатывают на многочисленных международных учениях. Только в прошлом году в Незалежной прошли Rapid Trident, Sea Breeze, Riverain, Warrior Watcher, "Кленовая арка" и ряд других. В этом году на участие ВСУ в натовских маневрах Киев выделил из госбюджета 2,55 миллиона долларов. Антироссийскую направленность всего этого никто не скрывает. Легенда большинства учений укладывается в примитивный сценарий: некое "государство-агрессор" "дестабилизирует обстановку" на Украине и пытается ее "оккупировать". Объединенная группировка союзнических государств "организует оборону" и "освобождает занятые территории".Очевидно, сценарий мог быть совершенно другим, если бы его авторы хоть изредка прислушивались к официальным заявлениям российской стороны и сверялись с реальностью, в которой на Украину никто не собирается нападать.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/donbass-1577546193.html
https://ria.ru/20200828/nato-1576424366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/ucheniya-1577622143.html
Как и следовало ожидать, всё идет по грузинскому сценарию: сначала совместные учения и подготовка военнослужащих, порождающая крайне опасную иллюзию, что "союзники" за них впишутся, если что, а затем военные действия "для восстановления территориальной целостности" в ходе, которых выясняется, что "воины света" умирать за эту самую "целостность" не планировали, а "союзники" тем более. Остается надеяться, что в отличие от грузинских событий в этом случае территориальная целостность России будет восстановлена в полной мере...
130
Нельзя недооценивать такие учения. Любые тренировки повышают боеготовность. А тут страна которая агрессивно настроена к нам. Поэтому, в ответ на тренировки нанесения американскими самолётами под прикрытием украинских истребителей ударов по объектам в Крыму. Нужно не н амеров предупреждать, а провести свои тренировки в Крыму с отработкой нанесения ударов по объектам в Киеве. И публично и максимально широко об этом заявить. Ну чтобы у народа на Украине было ясное понимание, к чему же их подталкивает их нынешнее правительство вместе с НАТО. И чем это может для них закончится.
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ил-76мд-90а, javelin (птрк), вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, ан-26, нато, владимир зеленский, безопасность

"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины

08:00 24.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО — украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники. По заявлениям Киева, это ответ на учения России "Кавказ-2020". О том, как западные инструкторы пытаются подтянуть ВСУ до современного уровня, — в материале РИА Новости.

Британский десант

Первый этап маневров "Объединенные усилия — 2020" начался с высадки британских и украинских военнослужащих в Николаевской области. Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Королевских вооруженных сил прибыли на военно-транспортных самолетах C-130 Hercules.
Затем над полигоном раскрылись парашюты десантно-штурмовых подразделений ВСУ, которых доставили военно-транспортные Ил-76МД и Ан-26. Высадившись и осмотревшись, бойцы обеих стран выдвинулись к пунктам сбора, отрабатывая по пути различные учебные задачи.
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Спровоцировали напряженность. В ДНР обвинили ВСУ в обстреле республики
В Генштабе ВСУ сообщили, что учения такого формата впервые проводятся на территории Украины, а их цель — "практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил государств-партнеров".
Британская сторона, в свою очередь, отметила, что эти маневры — крупнейшая десантная операция за последние десятилетия. В ней приняли участие более 450 военных во главе с бригадным генералом. А всего в "Объединенных усилиях" задействованы 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц боевой техники, советники и наблюдатели из стран НАТО.
Одновременно во Львовской области прошли Rapid Trident 2020 — учения подразделений Украины, США, Канады, Германии и Польши, всего около четырех тысяч "штыков".
© U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrittonКонвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Britton
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Американцы даже перебросили на Украину несколько конвертопланов Bell V-22 Osprey, с которых местные спецназовцы впервые десантировались беспарашютным способом. Военнослужащие разных стран тренировались вести бои в городской застройке, изучали тактическую медицину, делились боевым опытом и налаживали совместный быт.

Следить за Россией

В Киеве этим маневрам придают огромное значение — на открытии присутствовал президент Владимир Зеленский. Он долго говорил о переходе украинской армии на западные стандарты, а вступление страны в НАТО назвал стратегической целью. В Североатлантическом альянсе, впрочем, с этим не спешат и используют совместные учения для прощупывания обороны России.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 12:40
Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО
Так, в начале недели, в самый разгар маневров, небо над Черным морем было буквально забито самолетами НАТО. В воздухе одновременно находилось до восьми разведывательных бортов. Ранее в этом месяце американские стратегические бомбардировщики неоднократно отрабатывали нанесение ударов по объектам в Крыму из воздушного пространства Украины.
Не отстают и британцы. В августе министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих Военно-морских сил Украины. Их будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Впрочем, многие эксперты уверены, что совместные учения — лишь ширма для других целей.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
В частности, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что британцы попытаются обеспечить себе постоянное военное присутствие в Черном море для слежки за российским побережьем.
В середине сентября неподалеку от Крыма заметили разведывательный корабль Королевского флота Enterprise, оснащенный многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.

Избитый сценарий

На Яворовском полигоне во Львовской области натовцы готовят украинских военных с 2014 года. Двенадцатого февраля 2016-го иностранные инструкторы завершили обучение первого подразделения ВСУ — пехотного батальона одной из механизированных бригад.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
С 15 февраля до 17 июля 2016-го с двумя украинскими батальонами по ротации работала группа инструкторов, сформированная на базе 3-го батальона 15-го пехотного полка Вооруженных сил США. С лета 2018-го на Яворовском полигоне преподавали инструкторы из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США, а в мае прошлого года их сменили 130 военнослужащих из 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии.
Всего Яворово прошли около десяти тысяч украинских военнослужащих. Их обучают тактике, артиллерийской разведке, бронетанковым маневрам, особенностям работы военной полиции, логистике, оказанию медпомощи. Кроме того, именно в Яворово бойцы ВСУ осваивают американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Полученные навыки украинцы отрабатывают на многочисленных международных учениях. Только в прошлом году в Незалежной прошли Rapid Trident, Sea Breeze, Riverain, Warrior Watcher, "Кленовая арка" и ряд других. В этом году на участие ВСУ в натовских маневрах Киев выделил из госбюджета 2,55 миллиона долларов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:17
Украина пожаловалась ЕС на "угрозу" российских учений "Кавказ-2020"
Антироссийскую направленность всего этого никто не скрывает. Легенда большинства учений укладывается в примитивный сценарий: некое "государство-агрессор" "дестабилизирует обстановку" на Украине и пытается ее "оккупировать". Объединенная группировка союзнических государств "организует оборону" и "освобождает занятые территории".
Очевидно, сценарий мог быть совершенно другим, если бы его авторы хоть изредка прислушивались к официальным заявлениям российской стороны и сверялись с реальностью, в которой на Украину никто не собирается нападать.
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Обсудить45
Ил-76МД-90АJavelin (ПТРК)Вооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныАн-26НАТОВладимир ЗеленскийБезопасность
Популярные комментарии
Как и следовало ожидать, всё идет по грузинскому сценарию: сначала совместные учения и подготовка военнослужащих, порождающая крайне опасную иллюзию, что "союзники" за них впишутся, если что, а затем военные действия "для восстановления территориальной целостности" в ходе, которых выясняется, что "воины света" умирать за эту самую "целостность" не планировали, а "союзники" тем более. Остается надеяться, что в отличие от грузинских событий в этом случае территориальная целостность России будет восстановлена в полной мере...
24 сентября, 10:22
Вадим ЧерновВадим Чернов
12530200
Нельзя недооценивать такие учения. Любые тренировки повышают боеготовность. А тут страна которая агрессивно настроена к нам. Поэтому, в ответ на тренировки нанесения американскими самолётами под прикрытием украинских истребителей ударов по объектам в Крыму. Нужно не н амеров предупреждать, а провести свои тренировки в Крыму с отработкой нанесения ударов по объектам в Киеве. И публично и максимально широко об этом заявить. Ну чтобы у народа на Украине было ясное понимание, к чему же их подталкивает их нынешнее правительство вместе с НАТО. И чем это может для них закончится.
24 сентября, 10:25
Я желаю всем счастьяЯ желаю всем счастья
7000102
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