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Эксперт оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
Выполнение сотрудником обязанностей надлежащим образом невозможно при опьянении и не важно, работает он очно или удаленно; идея не увольнять сотрудников... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:55
2020-09-24T17:55
янис юкша
сильная россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Выполнение сотрудником обязанностей надлежащим образом невозможно при опьянении и не важно, работает он очно или удаленно; идея не увольнять сотрудников "дистанционки" за нетрезвый вид при исполнении трудовых обязанностей требует разумного подхода, заявил РИА Новости эксперт движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам, адвокат <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" написала о том, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд, однако работодатель может поднять вопрос об увольнении сотрудника, который не выходит на связь целый день."Не очень уверен, что работник, выполняющий трудовые обязанности дистанционно, находясь в подобном состоянии, может выполнять надлежащим образом свою трудовую функцию... По поводу состояния рабочего или не рабочего на местонахождении этого сотрудника, даже если он на связи, вопрос достаточно спорный и все, что касается определения опьянения, требует разумного подхода", - сказал он.Также Юкша отметил, что к способу определению состояния сотрудника на рабочем месте нужно подойти серьезно. Этот вопрос требует детальной проработки."Он может себя и неважно чувствовать, у него может быть и давление. В этой связи только неких наблюдений, подозрений и предположений недостаточно, чтобы прекратить с ним некие трудовые отношения", - добавил он.
https://ria.ru/20200924/onischenko-1577698014.html
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янис юкша , сильная россия, общество

Эксперт оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"

17:55 24.09.2020
474
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выполнение сотрудником обязанностей надлежащим образом невозможно при опьянении и не важно, работает он очно или удаленно; идея не увольнять сотрудников "дистанционки" за нетрезвый вид при исполнении трудовых обязанностей требует разумного подхода, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.
Ранее газета "Известия" написала о том, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд, однако работодатель может поднять вопрос об увольнении сотрудника, который не выходит на связь целый день.
"Не очень уверен, что работник, выполняющий трудовые обязанности дистанционно, находясь в подобном состоянии, может выполнять надлежащим образом свою трудовую функцию... По поводу состояния рабочего или не рабочего на местонахождении этого сотрудника, даже если он на связи, вопрос достаточно спорный и все, что касается определения опьянения, требует разумного подхода", - сказал он.
Также Юкша отметил, что к способу определению состояния сотрудника на рабочем месте нужно подойти серьезно. Этот вопрос требует детальной проработки.
"Он может себя и неважно чувствовать, у него может быть и давление. В этой связи только неких наблюдений, подозрений и предположений недостаточно, чтобы прекратить с ним некие трудовые отношения", - добавил он.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:57
Онищенко оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
441014
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Янис ЮкшаСильная РоссияОбщество
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