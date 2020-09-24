https://ria.ru/20200924/udalenka-1577724384.html

Эксперт оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"

Выполнение сотрудником обязанностей надлежащим образом невозможно при опьянении и не важно, работает он очно или удаленно; идея не увольнять сотрудников... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:55

2020-09-24T17:55

2020-09-24T17:55

янис юкша

сильная россия

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Выполнение сотрудником обязанностей надлежащим образом невозможно при опьянении и не важно, работает он очно или удаленно; идея не увольнять сотрудников "дистанционки" за нетрезвый вид при исполнении трудовых обязанностей требует разумного подхода, заявил РИА Новости эксперт движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам, адвокат <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" написала о том, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд, однако работодатель может поднять вопрос об увольнении сотрудника, который не выходит на связь целый день."Не очень уверен, что работник, выполняющий трудовые обязанности дистанционно, находясь в подобном состоянии, может выполнять надлежащим образом свою трудовую функцию... По поводу состояния рабочего или не рабочего на местонахождении этого сотрудника, даже если он на связи, вопрос достаточно спорный и все, что касается определения опьянения, требует разумного подхода", - сказал он.Также Юкша отметил, что к способу определению состояния сотрудника на рабочем месте нужно подойти серьезно. Этот вопрос требует детальной проработки."Он может себя и неважно чувствовать, у него может быть и давление. В этой связи только неких наблюдений, подозрений и предположений недостаточно, чтобы прекратить с ним некие трудовые отношения", - добавил он.

https://ria.ru/20200924/onischenko-1577698014.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янис юкша , сильная россия, общество