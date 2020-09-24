https://ria.ru/20200924/uchastki-1577705748.html

Многодетным семьям Поморья предложат участки в аренду

Многодетным семьям Поморья предложат в аренду земельные участки, ограниченные в обороте, будет также расширен перечень направлений использования денежной... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:44

2020-09-24T13:44

2020-09-24T13:44

архангельская область

земельные участки

архангельская область

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Многодетным семьям Поморья предложат в аренду земельные участки, ограниченные в обороте, будет также расширен перечень направлений использования денежной выплаты взамен земельного участка; соответствующие законопроекты приняты в первом чтении на сессии Архангельского областного Собрания депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Как пояснили в пресс-службе, аренда земельных участков будет альтернативой передаче участка в собственность. Земли, ограниченные в обороте находятся в государственной или муниципальной собственности, но зачастую они располагаются на побережье рек, озер и обеспечены инженерной инфраструктурой."Договор аренды предполагается заключать без конкурса, на 49 лет. По истечению этого срока он будет продлен автоматически", – приводятся в сообщении слова председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.Кроме того, в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> расширят перечень направлений использования денежной выплаты в 210 тысяч рублей, которая с июля 2019 года предоставляется многодетным семьям взамен земельного участка на улучшение жилищных условий. На 1 мая 2020 года этим правом воспользовались 564 семьи. Как отмечается в сообщении, в последнее время стало поступать большое количество обращений, особенно от семей в сельской местности, желающих использовать выплату для других целей, также связанных с улучшением жилищных условий, что и отражено в законопроекте. "Речь идет о приобретении доли или долей жилья, реконструкции и достройки жилых домов в сельской местности, возможности оплаты технологического подключения дома к сетям инженерной инфраструктуры. Кроме того, законопроект уточняет требования к жилым помещениям. Они не должны располагаться в цокольном, полуподвальном этаже, а также в домах, непригодных для проживания или признанных аварийными", — уточнила Прокопьева.Законопроект также упрощает процедуру подачи заявления на предоставление земельного участка. Планируется, что подать его можно будет через МФЦ, либо через портал государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20190529/1555076414.html

архангельская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земельные участки, архангельская область