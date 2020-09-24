https://ria.ru/20200924/ubiystvo-1577736827.html
В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
Пропавшая днем в Нижегородской области девятилетняя девочка умерла насильственной смертью, возбуждено дело об убийстве, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T23:57
2020-09-24T23:57
2020-09-24T23:59
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Пропавшая днем в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> девятилетняя девочка умерла насильственной смертью, возбуждено дело об убийстве, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Девочка 2010 года рождения возвращалась из школы и вышла из автобуса на остановке в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> около 17 часов в четверг. Домой ребенок не вернулся."Вечером 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте пос. Неклюдово Борского района тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа."Производятся следственные действия, с использованием новейшей криминалистической техники проводится детальный осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, а также осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, совершивших данное преступление. Расследование по уголовному делу продолжается", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575702524.html
https://ria.ru/20200819/1575963692.html
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нижегородская область
борский район
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, борский район, происшествия