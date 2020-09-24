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Жителю Челябинской области дали 13 лет колонии за убийство бизнесмена
Суд в Челябинской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве предпринимателя, тело которого он закопал в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:38
2020-09-24T15:38
следственный комитет россии (ск рф)
карабаш
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве предпринимателя, тело которого он закопал в лесу, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщалось, днем 5 января 2019 года в лесу около поселка Тыелга (Миасский городской округ) было найдено тело 51-летнего местного предпринимателя с огнестрельными ранениями, позже был задержан подозреваемый - житель <a href="http://ria.ru/location_Karabash/" target="_blank" data-auto="true">Карабаша</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> пояснял, что накануне предприниматель на снегоходе поехал в лес, где встретил обвиняемого, проверявшего волчьи капканы. В ходе ссоры из-за длительных неприязненных отношений (обвиняемый предполагал, что бизнесмен поджог его охотничий домик) мужчина выстрелил в предпринимателя дважды из охотничьего ружья, отчего тот скончался на месте. По данным прокуратуры, подсудимый закопал тело в снегу, поехал на снегоходе потерпевшего в сторону Карабаша, но по пути бросил транспортное средство в лесу."Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Карабаша. Судом виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Также судом удовлетворены исковые требования супруги погибшего о взыскании морального и материального вреда на сумму более 3 миллионов рублей (по 1 миллиону на супругу и 2 детей и оплата похорон), поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20200901/zaderzhanie-1576600304.html
карабаш
челябинская область
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следственный комитет россии (ск рф), карабаш, челябинская область, происшествия

Жителю Челябинской области дали 13 лет колонии за убийство бизнесмена

15:38 24.09.2020
331
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве предпринимателя, тело которого он закопал в лесу, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, днем 5 января 2019 года в лесу около поселка Тыелга (Миасский городской округ) было найдено тело 51-летнего местного предпринимателя с огнестрельными ранениями, позже был задержан подозреваемый - житель Карабаша.
СК пояснял, что накануне предприниматель на снегоходе поехал в лес, где встретил обвиняемого, проверявшего волчьи капканы. В ходе ссоры из-за длительных неприязненных отношений (обвиняемый предполагал, что бизнесмен поджог его охотничий домик) мужчина выстрелил в предпринимателя дважды из охотничьего ружья, отчего тот скончался на месте. По данным прокуратуры, подсудимый закопал тело в снегу, поехал на снегоходе потерпевшего в сторону Карабаша, но по пути бросил транспортное средство в лесу.
"Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Карабаша. Судом виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также судом удовлетворены исковые требования супруги погибшего о взыскании морального и материального вреда на сумму более 3 миллионов рублей (по 1 миллиону на супругу и 2 детей и оплата похорон), поясняется в сообщении.
Евгений Деданин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 19:42
В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
202041
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Следственный комитет России (СК РФ)КарабашЧелябинская областьПроисшествия
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