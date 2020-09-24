https://ria.ru/20200924/turizm-1577712829.html

Россияне рассказали, считают ли родину привлекательной для иностранцев

Большинство россиян, опрошенных социологами в ходе исследования, считают свою страну привлекательной для иностранных туристов, сообщает Аналитический центр... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:39

2020-09-24T17:39

2020-09-24T17:39

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>Большинство россиян, опрошенных социологами в ходе исследования, считают свою страну привлекательной для иностранных туристов, сообщает Аналитический центр НАФИ.Специалисты изучили мнение 1600 человек старше 18 лет, проживающих в 53 регионах. Выяснилось, что 51 процент респондентов находят их достаточно интересными для зарубежных путешественников. Чаще всего так отвечали жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (65 и 58 процентов соответственно). Хуже других оценивают свой туристский потенциал жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (60 процентов считают, что их области не готовы принимать иностранных гостей) и Приволжского федерального округа (там так отвечали 50 процентов).Три четверти (78 процентов) опрошенных хотели бы, чтобы туристская инфраструктура их региона развивалась, и его чаще посещали зарубежные гости. Против приезжих в своем регионе высказались 17 процентов респондентов. Чаще такой позиции придерживаются жители Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов (23 процента). Также реже других настроены поддерживать индустрию гостеприимства россияне 60 лет и старше.При этом большинство опрошенных заявляют, что готовы помочь туристам, например, в случае, если те заблудятся: 65 процентов сказали, что попытаются объяснить зарубежным гостям, как добраться куда-либо "хотя бы на пальцах", а четверть респондентов говорят, что готовы говорить с ними по-английски. В числе проблем, с которыми, по мнению россиян, могут столкнуться иностранные гости – трудности в ориентировании на местности или использовании транспорта (36 процентов) и плохой сервис в сфере обслуживания (31 процент).

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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