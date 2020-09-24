https://ria.ru/20200924/turizm-1577692137.html

На Сахалине и Курилах планируется обустроить два туристических кластера

Обустройство двух туристических кластеров на Сахалине и Курилах в ближайшие четыре года обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель агентства по... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:40

2020-09-24T10:40

2020-09-24T10:40

туризм

туризм

кунашир (остров)

итуруп

новости - туризм

шикотан

владивосток

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Обустройство двух туристических кластеров на Сахалине и Курилах в ближайшие четыре года обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.Планируется реализовать два проекта — "Лагуна Буссе" и "Южные Курилы". "По обоим кластерам общие капитальные затраты с точки зрения туристической инфраструктуры и коммерческих объектов — 10 миллиардов рублей. Это пока предварительная оценка. Мы находимся на предпроектной стадии", — сказал чиновник.Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около 10 популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озерское и Вавайские озера.Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения — вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.Реализовать проекты планируется до конца 2024 года.

https://ria.ru/20190926/1559180998.html

https://ria.ru/20200831/turizm-1576525162.html

кунашир (остров)

итуруп

шикотан

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, кунашир (остров), итуруп, новости - туризм, шикотан, владивосток