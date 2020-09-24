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Туризм
https://ria.ru/20200924/turizm-1577692137.html
На Сахалине и Курилах планируется обустроить два туристических кластера
Обустройство двух туристических кластеров на Сахалине и Курилах в ближайшие четыре года обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель агентства по... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:40
2020-09-24T10:40
туризм
туризм
кунашир (остров)
итуруп
новости - туризм
шикотан
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Обустройство двух туристических кластеров на Сахалине и Курилах в ближайшие четыре года обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.Планируется реализовать два проекта — "Лагуна Буссе" и "Южные Курилы". "По обоим кластерам общие капитальные затраты с точки зрения туристической инфраструктуры и коммерческих объектов — 10 миллиардов рублей. Это пока предварительная оценка. Мы находимся на предпроектной стадии", — сказал чиновник.Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около 10 популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озерское и Вавайские озера.Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения — вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.Реализовать проекты планируется до конца 2024 года.
https://ria.ru/20190926/1559180998.html
https://ria.ru/20200831/turizm-1576525162.html
кунашир (остров)
итуруп
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туризм, кунашир (остров), итуруп, новости - туризм, шикотан, владивосток

На Сахалине и Курилах планируется обустроить два туристических кластера

10:40 24.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп. Курильские острова
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен — РИА Новости. Обустройство двух туристических кластеров на Сахалине и Курилах в ближайшие четыре года обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.
Планируется реализовать два проекта — "Лагуна Буссе" и "Южные Курилы". "По обоим кластерам общие капитальные затраты с точки зрения туристической инфраструктуры и коммерческих объектов — 10 миллиардов рублей. Это пока предварительная оценка. Мы находимся на предпроектной стадии", — сказал чиновник.
Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около 10 популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озерское и Вавайские озера.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 26.09.2019
26 сентября 2019, 23:29Туризм
Журналисты разных стран рассказали об удивительном путешествии на Курилы
Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения — вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.
Реализовать проекты планируется до конца 2024 года.
Цветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:17Туризм
Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке
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ТуризмТуризмКунашир (остров)ИтурупНовости - ТуризмШикотанВладивосток
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