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Краснокнижная серая цапля была замечена в Москве
Краснокнижная серая цапля была замечена в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" Мосприроды, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:50
2020-09-24T14:50
2020-09-25T14:50
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Краснокнижная серая цапля была замечена в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a>, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."Птица из Красной книги <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во время перелета на юг присела отдохнуть. В фаунистическом заказнике "Долгие пруды" Мосприроды была замечена серая цапля. Она в Красной книге Москвы находится под 4 категорией редкости, и встретить ее в Москве — большая удача", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что привлекли редкую птицу обширные заболоченные пространства и заросли рогоза, камыша, тростника. "Прекрасное место для безопасного отдыха во время долгого перелета на юг", — отметили в ведомстве.Серая цапля – крупная околоводная птица с длинными ногами и шеей, величиной с гуся. Изгиб шеи – S-образный, в полете она сложена, выглядит короткой и необычно утолщенной. Летает легко, неторопливо, планирует редко и почти никогда не парит, в отличие от аистов и журавлей.
https://ria.ru/20200516/1571552563.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Краснокнижная серая цапля была замечена в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" Мосприроды
, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Птица из Красной книги Москвы
во время перелета на юг присела отдохнуть. В фаунистическом заказнике "Долгие пруды" Мосприроды была замечена серая цапля. Она в Красной книге Москвы находится под 4 категорией редкости, и встретить ее в Москве — большая удача", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что привлекли редкую птицу обширные заболоченные пространства и заросли рогоза, камыша, тростника. "Прекрасное место для безопасного отдыха во время долгого перелета на юг", — отметили в ведомстве.
Серая цапля – крупная околоводная птица с длинными ногами и шеей, величиной с гуся. Изгиб шеи – S-образный, в полете она сложена, выглядит короткой и необычно утолщенной. Летает легко, неторопливо, планирует редко и почти никогда не парит, в отличие от аистов и журавлей.