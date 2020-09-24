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Бортпроводники рассказали, каким пассажирам повышают класс обслуживания
Бортпроводники на форуме Reddit рассказали, у каких пассажиров больше шансов повысить класс обслуживания, сообщает Express. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T00:21
2020-09-24T00:21
туризм
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туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Бортпроводники на форуме Reddit рассказали, у каких пассажиров больше шансов повысить класс обслуживания, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1337596/flights-cabin-crew-flight-attendant-ticket-seat-cabin-upgrade-business-class" target="_blank">сообщает</a> Express."Когда эконом-класс "перепродан", тогда пассажира могут пересадить на более комфортное место", — говорит один из экспертов. В первую очередь такое предложение будет сделано владельцу карты авиакомпании, потом – обладателю карты альянса авиаперевозчиков.Если таких нет, то экипаж предложит комфортные условия перелета пассажирам, купившим проездной документ по дорогому тарифу.Классы тарифов присваиваются билетам в зависимости от того, в каком салоне находится место и сколько денег за него отдал путешественник.Еще один бортпроводник отметил, что большое значение имеет лояльность. "Лучший способ повысить класс обслуживания — много летать одним и тем же авиаперевозчиком", — пояснил он."Вы можете думать, что ваш шанс на повышение класса обслуживания основан на какой-то магии вуду. Но, вероятно, будет заметна корреляция между тарифом, по которому вы купили билет, статусом часто летающего пассажира и, возможно, временем регистрации на рейс", — сказал эксперт.
https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577591001.html
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reddit, туризм, новости - туризм

Бортпроводники рассказали, каким пассажирам повышают класс обслуживания

00:21 24.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бортпроводники на форуме Reddit рассказали, у каких пассажиров больше шансов повысить класс обслуживания, сообщает Express.
"Когда эконом-класс "перепродан", тогда пассажира могут пересадить на более комфортное место", — говорит один из экспертов. В первую очередь такое предложение будет сделано владельцу карты авиакомпании, потом – обладателю карты альянса авиаперевозчиков.
Если таких нет, то экипаж предложит комфортные условия перелета пассажирам, купившим проездной документ по дорогому тарифу.
Классы тарифов присваиваются билетам в зависимости от того, в каком салоне находится место и сколько денег за него отдал путешественник.
Еще один бортпроводник отметил, что большое значение имеет лояльность. "Лучший способ повысить класс обслуживания — много летать одним и тем же авиаперевозчиком", — пояснил он.
"Вы можете думать, что ваш шанс на повышение класса обслуживания основан на какой-то магии вуду. Но, вероятно, будет заметна корреляция между тарифом, по которому вы купили билет, статусом часто летающего пассажира и, возможно, временем регистрации на рейс", — сказал эксперт.
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