https://ria.ru/20200924/styuardessa-1577727569.html

Стюардесса поразила пользователей Сети гибкостью

Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в Instagram оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:34

2020-09-24T18:34

2020-09-24T18:34

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от снимков девушки.На кадрах бортпроводница в форме забралась в отсек для ручной клади, продемонстрировав ловкость и стройные ноги в черных колготках.Фото американки разместили на странице блога "Cabin_crew_beauties" в Instagram.Его подписчики не смогли пройти мимо смелых кадров и оставили много восторженных комментариев: "Прекрасная позиция в салоне", "Вот это гибкость!", "Я готов улететь с вами!", "Хочу путешествовать с таким экипажем!".

https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577640501.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм