Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/styuardessa-1577727569.html
Стюардесса поразила пользователей Сети гибкостью
Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в Instagram оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:34
2020-09-24T18:34
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_bcfb87d4f98cab15fba5caeaf22c8fa6.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от снимков девушки.На кадрах бортпроводница в форме забралась в отсек для ручной клади, продемонстрировав ловкость и стройные ноги в черных колготках.Фото американки разместили на странице блога "Cabin_crew_beauties" в Instagram.Его подписчики не смогли пройти мимо смелых кадров и оставили много восторженных комментариев: "Прекрасная позиция в салоне", "Вот это гибкость!", "Я готов улететь с вами!", "Хочу путешествовать с таким экипажем!".
https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577640501.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:7:2712:2041_1400x0_80_0_0_f698aec4317de7f1cecac5e7dcf437f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм

Стюардесса поразила пользователей Сети гибкостью

18:34 24.09.2020
1925
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании "Аэрофлот" во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
Бортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в Instagram оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от снимков девушки.
На кадрах бортпроводница в форме забралась в отсек для ручной клади, продемонстрировав ловкость и стройные ноги в черных колготках.
Фото американки разместили на странице блога "Cabin_crew_beauties" в Instagram.
Его подписчики не смогли пройти мимо смелых кадров и оставили много восторженных комментариев: "Прекрасная позиция в салоне", "Вот это гибкость!", "Я готов улететь с вами!", "Хочу путешествовать с таким экипажем!".
Самолет Airbus A320-231 компании Germanwings - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 11:09
Стюардесса, сделавшая стойку на руках в салоне самолета, поразила Сеть
000002
Обсудить0
Новости - Туризм
Рекомендуем
Стюардесса в аэропорту
Оригинальное фото стюардессы в мини-юбке поразило пользователей Сети
Самолет Airbus A320-231 компании Germanwings
Стюардесса, сделавшая стойку на руках в салоне самолета, поразила Сеть
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
Мария Горбань
Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Оригинальный трюк стюардессы на борту самолета восхитил Сеть
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская примерила кожаный корсет и восхитила фанатов
Сериал Воронины
Бодипозитивная звезда сериала "Воронины" удивила фанатов смелым образом
Британская телеведущая Аманда Холден
Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом
Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год
Фигура 51-летней супермодели в купальнике поразила поклонников
Американская модель Хейли Болдуин
Супермодель Хейли Бибер опубликовала откровенные фото в бикини
Паулин Танто
Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Певица Наташа Королева
Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном
Настя Каменских
Настя Каменских возмутила подписчиков обнаженным фото
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии закрытия фестиваля Хрустальный источникъ в Ессентуках
Актриса Екатерина Волкова поразила фанатов стройной фигурой в белье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния