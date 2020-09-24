https://ria.ru/20200924/styuardessa-1577727569.html
Стюардесса поразила пользователей Сети гибкостью
Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в Instagram оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:34
2020-09-24T18:34
2020-09-24T18:34
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_bcfb87d4f98cab15fba5caeaf22c8fa6.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Американская стюардесса по имени Элла опубликовала на своей странице в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> оригинальные фотографии из салона самолета. Подписчики пришли в восторг от снимков девушки.На кадрах бортпроводница в форме забралась в отсек для ручной клади, продемонстрировав ловкость и стройные ноги в черных колготках.Фото американки разместили на странице блога "Cabin_crew_beauties" в Instagram.Его подписчики не смогли пройти мимо смелых кадров и оставили много восторженных комментариев: "Прекрасная позиция в салоне", "Вот это гибкость!", "Я готов улететь с вами!", "Хочу путешествовать с таким экипажем!".
https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577640501.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148762/75/1487627504_0:7:2712:2041_1400x0_80_0_0_f698aec4317de7f1cecac5e7dcf437f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм