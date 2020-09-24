https://ria.ru/20200924/spartakiada-1577614721.html

Финал Спартакиады "Моспром": спортивная мощь столичной промышленности

Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:54

2020-09-24T15:54

2020-09-24T16:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

департамент капитального ремонта москвы

москва

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577613615_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_637472d70b056540c0f55fcc39cddbea.jpg

Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП). В этом году Спартакиада объединила более 3000 человек: сотрудников 106 столичных предприятий и студентов 14 профильных университетов и институтов Москвы. Лучшие из лучших сразились в финале в Олимпийском комплексе "Лужники" и Ледовом Дворце "Центра хоккейного мастерства".Более тысячи самых сильных спортсменов из числа московских производственников и студентов, восемь видов спорта, Николай Валуев, играющий в настольный теннис, и руководитель департамента промышленности Александр Прохоров на хоккейном льду. Все это — финал Спартакиады "Моспром" 2020.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент капитального ремонта москвы, москва, фото, фото