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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200924/spartakiada-1577614721.html
Финал Спартакиады "Моспром": спортивная мощь столичной промышленности
Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:54
2020-09-24T16:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
департамент капитального ремонта москвы
москва
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Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП). В этом году Спартакиада объединила более 3000 человек: сотрудников 106 столичных предприятий и студентов 14 профильных университетов и институтов Москвы. Лучшие из лучших сразились в финале в Олимпийском комплексе "Лужники" и Ледовом Дворце "Центра хоккейного мастерства".Более тысячи самых сильных спортсменов из числа московских производственников и студентов, восемь видов спорта, Николай Валуев, играющий в настольный теннис, и руководитель департамента промышленности Александр Прохоров на хоккейном льду. Все это — финал Спартакиады "Моспром" 2020.
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департамент капитального ремонта москвы, москва, фото, фото

Финал Спартакиады "Моспром": спортивная мощь столичной промышленности

15:54 24.09.2020 (обновлено: 16:25 24.09.2020)
37
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Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП). В этом году Спартакиада объединила более 3000 человек: сотрудников 106 столичных предприятий и студентов 14 профильных университетов и институтов Москвы. Лучшие из лучших сразились в финале в Олимпийском комплексе "Лужники" и Ледовом Дворце "Центра хоккейного мастерства".
Более тысячи самых сильных спортсменов из числа московских производственников и студентов, восемь видов спорта, Николай Валуев, играющий в настольный теннис, и руководитель департамента промышленности Александр Прохоров на хоккейном льду. Все это — финал Спартакиады "Моспром" 2020.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

"Лицо" Спартакиады Николай Валуев с командой победителей.

Лицо Спартакиады Николай Валуев с командой победителей
1 из 10

"Лицо" Спартакиады Николай Валуев с командой победителей.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Александр Прохоров открывает финальные состязания хоккеистов.

Александр Прохоров - удар по воротам
2 из 10

Александр Прохоров открывает финальные состязания хоккеистов.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыШайба в воротах!
Шайба в воротах!
3 из 10
Шайба в воротах!
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Соревнования по мини-футболу.

Соревнования по мини-футболу
4 из 10

Соревнования по мини-футболу.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Стритбольный поединок.

Участники баскетбольного матча
5 из 10

Стритбольный поединок.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Волейбольный матч.

Волейбольный матч
6 из 10

Волейбольный матч.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Женский турнир по настольному теннису.

Женский турнир по настольному теннису
7 из 10

Женский турнир по настольному теннису.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Николай Валуев играет в пинг-понг.

Николай Валуев играет в пинг-понг
8 из 10

Николай Валуев играет в пинг-понг.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дорогу осилит бегущий.

Дорогу осилит бегущий
9 из 10

Дорогу осилит бегущий.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Шахматы — тоже спорт.

Шахматы – тоже спорт
10 из 10

Шахматы — тоже спорт.

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыДепартамент капитального ремонта МосквыМоскваФото
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