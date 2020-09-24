Финал Спартакиады "Моспром": спортивная мощь столичной промышленности
15:54 24.09.2020 (обновлено: 16:25 24.09.2020)
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Финальные соревнования в "Лужниках" стали кульминацией второго сезона Спартакиады промышленников Москвы, организованной департаментом инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП). В этом году Спартакиада объединила более 3000 человек: сотрудников 106 столичных предприятий и студентов 14 профильных университетов и институтов Москвы. Лучшие из лучших сразились в финале в Олимпийском комплексе "Лужники" и Ледовом Дворце "Центра хоккейного мастерства".
Более тысячи самых сильных спортсменов из числа московских производственников и студентов, восемь видов спорта, Николай Валуев, играющий в настольный теннис, и руководитель департамента промышленности Александр Прохоров на хоккейном льду. Все это — финал Спартакиады "Моспром" 2020.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
"Лицо" Спартакиады Николай Валуев с командой победителей.
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"Лицо" Спартакиады Николай Валуев с командой победителей.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Александр Прохоров открывает финальные состязания хоккеистов.
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Александр Прохоров открывает финальные состязания хоккеистов.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыШайба в воротах!
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Шайба в воротах!
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Соревнования по мини-футболу.
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Соревнования по мини-футболу.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Стритбольный поединок.
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Стритбольный поединок.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Волейбольный матч.
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Волейбольный матч.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Женский турнир по настольному теннису.
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Женский турнир по настольному теннису.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Николай Валуев играет в пинг-понг.
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Николай Валуев играет в пинг-понг.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Дорогу осилит бегущий.
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Дорогу осилит бегущий.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Шахматы — тоже спорт.
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Шахматы — тоже спорт.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы