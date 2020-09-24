https://ria.ru/20200924/sotsobekty-1577713576.html

По обращениям граждан в КЧР в 2021 году построят 10 соцобъектов

в Карачаево-Черкесии в 2021 году будет построено 10 социальных объектов по обращениям жителей региона, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:29

2020-09-24T15:29

2020-09-24T18:20

карачаево-черкесская республика

архыз

рашид темрезов

малокарачаевский район

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<strong>ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости.</strong> в Карачаево-Черкесии в 2021 году будет построено 10 социальных объектов по обращениям жителей региона, сообщил глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> на своей странице в Инстаграм по итогам личного приема граждан. Он отметил, что все озвученные жителями вопросы касались совершенствования дорожной, инженерной инфраструктуры, строительства социальных объектов.В частности, в 2021 году начнется строительство новой системы водоснабжения в двух районах республики."Принял решение о строительстве двух домов культуры на 250 мест уже в следующем году. Один — с оборудованным кинозалом в селе Первомайское <a href="http://ria.ru/location_Malokarachaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малокарачаевского района</a>, другой — в селе Дружба Прикубанского района", — добавил Темрезов.Кроме того, по просьбе жителей, пришедших на прием к главе КЧР, в 2021 году начнется строительство ФАПа и парковой зоны, произведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, капремонт трассы в одном из отдаленных районов КЧР.Глава региона также сообщил, что до конца текущего года будет обустроена прогулочная зона протяженностью более километра на курорте <a href="http://ria.ru/location_Arkhyz/" target="_blank" data-auto="true">Архыз</a> — от поселка Романтик до поселка Лунная поляна.

https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html

архыз

малокарачаевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архыз, рашид темрезов, малокарачаевский район