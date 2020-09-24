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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200924/sotsobekty-1577713576.html
По обращениям граждан в КЧР в 2021 году построят 10 соцобъектов
в Карачаево-Черкесии в 2021 году будет построено 10 социальных объектов по обращениям жителей региона, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:29
2020-09-24T18:20
карачаево-черкесская республика
архыз
рашид темрезов
малокарачаевский район
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<strong>ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости.</strong> в Карачаево-Черкесии в 2021 году будет построено 10 социальных объектов по обращениям жителей региона, сообщил глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> на своей странице в Инстаграм по итогам личного приема граждан. Он отметил, что все озвученные жителями вопросы касались совершенствования дорожной, инженерной инфраструктуры, строительства социальных объектов.В частности, в 2021 году начнется строительство новой системы водоснабжения в двух районах республики."Принял решение о строительстве двух домов культуры на 250 мест уже в следующем году. Один — с оборудованным кинозалом в селе Первомайское <a href="http://ria.ru/location_Malokarachaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малокарачаевского района</a>, другой — в селе Дружба Прикубанского района", — добавил Темрезов.Кроме того, по просьбе жителей, пришедших на прием к главе КЧР, в 2021 году начнется строительство ФАПа и парковой зоны, произведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, капремонт трассы в одном из отдаленных районов КЧР.Глава региона также сообщил, что до конца текущего года будет обустроена прогулочная зона протяженностью более километра на курорте <a href="http://ria.ru/location_Arkhyz/" target="_blank" data-auto="true">Архыз</a> — от поселка Романтик до поселка Лунная поляна.
https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html
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архыз, рашид темрезов, малокарачаевский район

По обращениям граждан в КЧР в 2021 году построят 10 соцобъектов

15:29 24.09.2020 (обновлено: 18:20 24.09.2020)
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© Flickr / Snap ShockПустой зал кинотеатра
Пустой зал кинотеатра - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Flickr / Snap Shock
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ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости. в Карачаево-Черкесии в 2021 году будет построено 10 социальных объектов по обращениям жителей региона, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм по итогам личного приема граждан.
Он отметил, что все озвученные жителями вопросы касались совершенствования дорожной, инженерной инфраструктуры, строительства социальных объектов.
В частности, в 2021 году начнется строительство новой системы водоснабжения в двух районах республики.
"Принял решение о строительстве двух домов культуры на 250 мест уже в следующем году. Один — с оборудованным кинозалом в селе Первомайское Малокарачаевского района, другой — в селе Дружба Прикубанского района", — добавил Темрезов.
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 16:17Карачаево-Черкесская Республика
В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад
Кроме того, по просьбе жителей, пришедших на прием к главе КЧР, в 2021 году начнется строительство ФАПа и парковой зоны, произведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, капремонт трассы в одном из отдаленных районов КЧР.
Глава региона также сообщил, что до конца текущего года будет обустроена прогулочная зона протяженностью более километра на курорте Архыз — от поселка Романтик до поселка Лунная поляна.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаАрхызРашид ТемрезовМалокарачаевский район
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