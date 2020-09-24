Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200924/sotrudnichestvo-1577703670.html
Тюменская область и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение, предполагающее развитие инвестиционного РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:22
2020-09-24T13:22
тюменская область
александр моор
дмитрий конов
тюменская область
сибур холдинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150869/64/1508696416_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_8f2c1f5b913254f1805bce61158a27aa.jpg
<strong>МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 24 сен — РИА Новости/Прайм.</strong> Председатель правления "Сибур Холдинг" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Konov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Конов</a> и губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> подписали соглашение, предполагающее развитие инвестиционного потенциала региона и сотрудничество до конца 2025 года, сообщила компания.Отмечается, что документ также закрепляет намерения сторон о развитии взаимодействия в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, реализации долгосрочных проектов по производству нефтехимической продукции и формировании новых нефтегазохимических производств и раскрытия научно-технического и промышленного потенциала региона."Сегодня в рамках Тюменского нефтяного форума губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией на период до конца 2025 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что отдельное внимание в документе уделено вовлеченности "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибура</a>" в широкий спектр социально-экономических программ <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольска</a>, реализуемых в регионе, поддержке компанией усилий правительства по развитию промышленного туризма, городской инфраструктуры, спортивных, культурных и экологических инициатив."Благодаря развитию производств по глубокой переработке углеводородов Тобольск становится одним из главных экономических центров Сибири, а Тюменская область лидирует по темпам роста обрабатывающей промышленности в России. Мы ценим всестороннюю поддержку правительства Тюменской области и возможность внести свой вклад не только в темпы экономического развития региона, но и в повышение качества жизни его жителей", приводятся слова председателя правления "Сибура" Дмитрия Конова в сообщении.Как отметил глава области, еще одно пятилетнее соглашение с компанией "СИБУР Холдинг" позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей. "Этот договор — еще и гарантия увеличения доли участия бизнес сообщества в наших экономических, социальных, экологических, волонтерских программах. Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально-значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему", – приводит слова Моора его пресс-служба. "Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.
https://ria.ru/20200603/1572406088.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150869/64/1508696416_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_c5b479af4e391e24a671507f5f60eb69.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, дмитрий конов, тюменская область, сибур холдинг

Тюменская область и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве

13:22 24.09.2020
45
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание центрального офиса ОАО "Сибур холдинг"
Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 24 сен — РИА Новости/Прайм. Председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение, предполагающее развитие инвестиционного потенциала региона и сотрудничество до конца 2025 года, сообщила компания.
Отмечается, что документ также закрепляет намерения сторон о развитии взаимодействия в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, реализации долгосрочных проектов по производству нефтехимической продукции и формировании новых нефтегазохимических производств и раскрытия научно-технического и промышленного потенциала региона.
"Сегодня в рамках Тюменского нефтяного форума губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией на период до конца 2025 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что отдельное внимание в документе уделено вовлеченности "Сибура" в широкий спектр социально-экономических программ Тюменской области и Тобольска, реализуемых в регионе, поддержке компанией усилий правительства по развитию промышленного туризма, городской инфраструктуры, спортивных, культурных и экологических инициатив.
Города России. Тобольск - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня, 14:22Тюменская область
Производство пластиковых поддонов для "Сибура" запустили в Тобольске
"Благодаря развитию производств по глубокой переработке углеводородов Тобольск становится одним из главных экономических центров Сибири, а Тюменская область лидирует по темпам роста обрабатывающей промышленности в России. Мы ценим всестороннюю поддержку правительства Тюменской области и возможность внести свой вклад не только в темпы экономического развития региона, но и в повышение качества жизни его жителей", приводятся слова председателя правления "Сибура" Дмитрия Конова в сообщении.
Как отметил глава области, еще одно пятилетнее соглашение с компанией "СИБУР Холдинг" позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей.
"Этот договор — еще и гарантия увеличения доли участия бизнес сообщества в наших экономических, социальных, экологических, волонтерских программах. Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально-значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему", – приводит слова Моора его пресс-служба.
"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.
100001
Обсудить0
Тюменская областьАлександр МоорДмитрий КоновТюменская областьСибур Холдинг
Рекомендуем
Главная операторская комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАОТАНЕКО в Нижнекамске.
Инвестиции в комплекс "Танеко" в 2020 году составят 55 млрд руб
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк в 1,5 раза увеличил объем кредитов для реализации госконтрактов
Нарезанный ломтиками картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля ГК Белая дача в Липецкой области
В Липецкой области откроется завод замороженных овощей, грибов и ягод
Нижний Новгород
В Арзамасе и Дзержинске открыли цифровые городские диспетчерские пункты
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Власти Ленобласти заключат на BRIEF'20 инвестсоглашения на 10 млрд рублей
Артисты балета Мариинского театра в сцене из одноактного балета Concerto DSCH
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о поддержке регионов со стороны правительства
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Нижегородский фонд развития промышленности стал одним из лучших в России
Проект Забайкальского края Генератор агрокластеров стал победителем среди работ, представленных регионами ДФО в ходе образовательной программы Системный подход в управлении регионом
Забайкалье стало призером образовательной программы управления регионом
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал губернаторам, как работать с людьми в условиях COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле несколько полицейских пострадали при стычках с протестующими
Аэропорт Хельсинки-Вантаа
В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак
Укладчик хлеба выкладывает хлеб на лотки
На Ставрополье реализуют 11 инвестпроектов пищепрома на 6,3 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Путин призвал иркутского губернатора навести порядок в лесной отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния