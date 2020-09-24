https://ria.ru/20200924/sotrudnichestvo-1577703670.html

Тюменская область и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение, предполагающее развитие инвестиционного РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:22

2020-09-24T13:22

2020-09-24T13:22

тюменская область

александр моор

дмитрий конов

тюменская область

сибур холдинг

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<strong>МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 24 сен — РИА Новости/Прайм.</strong> Председатель правления "Сибур Холдинг" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Konov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Конов</a> и губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> подписали соглашение, предполагающее развитие инвестиционного потенциала региона и сотрудничество до конца 2025 года, сообщила компания.Отмечается, что документ также закрепляет намерения сторон о развитии взаимодействия в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, реализации долгосрочных проектов по производству нефтехимической продукции и формировании новых нефтегазохимических производств и раскрытия научно-технического и промышленного потенциала региона."Сегодня в рамках Тюменского нефтяного форума губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией на период до конца 2025 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что отдельное внимание в документе уделено вовлеченности "<a href="http://ria.ru/organization_Sibur_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Сибура</a>" в широкий спектр социально-экономических программ <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольска</a>, реализуемых в регионе, поддержке компанией усилий правительства по развитию промышленного туризма, городской инфраструктуры, спортивных, культурных и экологических инициатив."Благодаря развитию производств по глубокой переработке углеводородов Тобольск становится одним из главных экономических центров Сибири, а Тюменская область лидирует по темпам роста обрабатывающей промышленности в России. Мы ценим всестороннюю поддержку правительства Тюменской области и возможность внести свой вклад не только в темпы экономического развития региона, но и в повышение качества жизни его жителей", приводятся слова председателя правления "Сибура" Дмитрия Конова в сообщении.Как отметил глава области, еще одно пятилетнее соглашение с компанией "СИБУР Холдинг" позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей. "Этот договор — еще и гарантия увеличения доли участия бизнес сообщества в наших экономических, социальных, экологических, волонтерских программах. Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально-значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему", – приводит слова Моора его пресс-служба. "Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.

https://ria.ru/20200603/1572406088.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, дмитрий конов, тюменская область, сибур холдинг