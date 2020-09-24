https://ria.ru/20200924/sodruzhestvo-1577728805.html

Фурсин: клуб Business Update — новое содружество молодых бизнесменов

Клуб молодых предпринимателей Business Update, созданный весной 2020 года под эгидой столичного департамента предпринимательства и инновационного развития... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:04

2020-09-24T19:04

2020-09-24T19:04

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

экономика

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<em>Клуб молодых предпринимателей Business Update, созданный весной 2020 года под эгидой столичного департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), активно развивается: число его зарегистрированных участников сегодня составляет уже около 4 тысяч. О целях нового клуба, его уникальных возможностях и перспективах РИА Новости рассказал руководитель ДПИР <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>.</em><strong>— Алексей Анатольевич, как возникла идея создания такого онлайн-клуба? </strong>— Идея создания клуба появилась еще в конце прошлого года, и она пришла от выпускников нашего проекта "Бизнес уикенд". Участвуя в его мероприятиях и программах, ребята получают уникальный опыт общения с состоявшимися, успешными предпринимателями – это не только обогащает их ценными знаниями, но и вдохновляет. После выпуска из "Акселератора", завершающего курса в рамках "Бизнес уикенда", многим не хватает такого нетворкинга. Поэтому молодые предприниматели и предложили создать такую структуру для двусторонней связи, которая бы действовала на постоянной основе.В результате отправной точкой такого клуба стала <a href="https://business-update.ru/" target="_blank">платформа</a>. К слову, контент на портале будет полностью уникальным и авторским. <strong>— Какова основная цель создания такого предпринимательского сообщества? Как департамент ее достигает? </strong>— Пандемия и экономический кризис выявили серьезную проблему бизнес-среды - отсутствие некой предпринимательской дружбы, взаимовыручки (например, арендатор и арендодатель не могли договориться об отсрочке платежа). Поэтому мы хотим создать сообщество, работающее как предпринимательское братство, содружество. В нем люди, объединенные не только общей проблемой, но и общими интересами, помогали бы друг другу развиваться.Когда создавали этот клуб, мы хотели, чтобы молодое предпринимательское сообщество могло само себя обогащать знаниями, умениями, находить партнеров. При этом мы не хотим, чтобы клуб ассоциировался с властью, а предпочитаем быть партнерами и друзьями, давать ребятам, вступившим в клуб, все компоненты для создания успешного бизнеса: команду, образование, поддержку бизнес-идей, опыт и стартовые инструменты помощи от города.Сложно помочь бюджетными средствами тем, кто только стартовал, ведь это достаточно большие обязательства, большие риски для любого института поддержки. Но поддержать начинающих опытом, знаниями, возможностью кооперации – это и есть миссия нашего клуба.<strong>— Чем Business Update выделяется среди других действующих в России проектов по поддержке молодых предпринимателей?</strong>— Помимо широких образовательных возможностей и мер поддержки, которые получают члены клуба, его преимуществом является сочетание общения по интересам и формата наставничества (стажер-наставник). Это помогает участникам развиваться в сфере предпринимательства и наращивать компетенции. В дополнение к этому партнеры клуба предоставляют участникам различные скидки на товары и услуги, полезные для ведения бизнеса, а ДПИР предоставляет информацию о мерах поддержки предпринимателей.Одна из ключевых особенностей rлуба – продвижение вверх в клубной иерархии. Члены клуба проходят четыре ступени развития. На первой они готовят собственный бизнес к запуску – выбирают бизнес-идею и формируют бизнес-модель; на второй – создают MVP (минимально работающая версия продукта), занимаются привлечением клиентов и выходят на первую прибыль. Третья ступень посвящена акселерации роста с достижением отметки в 30 миллионов рублей выручки в год. И, наконец, четвертая ступень заключается в масштабировании бизнеса и географической экспансии. Члены клуба получают поддержку от предпринимателей, лидеров общественного мнения, профессионалов в своих областях с целью обмена опытом и системной поддержки в развитии бизнеса. Наша общая задача – как можно больше бизнес-проектов вывести на четвертый уровень, что равносильно переходу от мелкого к среднему бизнесу.При этом система устроена так, что человек, достигший, например, второго уровня, может стать наставником для начинающего, будучи сам стажером у пользователя третьего уровня. По итогам прохождения этих ступеней каждый член клуба получает персональный рейтинг. Вся информационная база аккумулируется на портале клуба. Это мультифункциональная онлайн-платформа с разнообразным функционалом. Он включает авторский образовательный курс, полезные статьи о предпринимательстве, офлайн и онлайн мероприятия, актуальную информацию о стажировках и вакансиях, а также информацию о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду. <strong>— Какие знания и компетенции получит член клуба после прохождения образовательной программы? </strong>— В рамках образовательной части бизнес-клуба участники получат самые разные знания и навыки. При этом каждый из уровней клуба предоставляет участнику те знания и компетенции, которые требуются для дальнейшего развития его бизнеса или профессионального роста. Специально для клуба разработана образовательная онлайн программа, сформированная на базе аналитики большого количества онлайн-ресурсов и актуальных запросов предпринимателей.<strong>— Часто на первом этапе у начинающего предпринимателя возникают сложности с продвижением продукта на рынок. Как клуб поможет участникам решать эту проблему?</strong>— Это очень важно – дать реальную помощь в продвижении на старте, когда у предпринимателя, как правило, нет денег не только на серьезную рекламу, но и на использование недорогих специализированных ресурсов. Клуб, раскручивая собственную платформу, привлекает внимание инвесторов, потребителей, потенциальных партнеров к проектам, которые концентрируются на его территории. То есть, "подсветив" деятельность клуба, мы автоматически "подсвечиваем" проекты, которые там появляются.<strong>— На сайте клуба обозначено, что это "закрытое" сообщество. Кто может в него вступить и что для этого надо сделать?</strong>— Действительно, на сайте клуба указано, что он закрытый – это задумано с целью обеспечить сообщество релевантной аудиторией и гарантировать качественную обратную связь. Мы хотим, чтобы в клуб входили только те, кто действительно заинтересован в своем развитии и готов над этим работать, чтобы между участниками проекта создавались доверительные отношения. Для вступления нужно зарегистрироваться <a href="https://business-update.ru/" target="_blank">на площадке</a> – хочу отметить, что все заявки проходят модерацию. Чтобы раскрыть весь потенциал платформы и получить доступ ко всем возможностям, требуется более подробное заполнение профиля. Это позволит лучше понять опыт и бэкграунд участника и подобрать для него наиболее оптимального наставника или стажера. <strong>— Есть ли у клуба партнеры из реально действующего бизнеса, участвуют ли они в работе с пользователями?</strong>— На сегодняшний день сформированы договоренности с целым рядом компаний. Так, предусмотрена возможность ведения своих блогов на популярном ресурсе Rusbase Young. В свою очередь, Московский экспортный центр и Российский экспортный центр обеспечат консультации и поддержку участников портала, получение субсидий на экспортную деятельность. А ресторанный холдинг Perelman People предоставляет свою площадку для бизнес-завтраков, проходящих в офлайн-формате. Клуб активно ведет работу по привлечению новых партнеров. Кроме того, с издательством "Альпина" мы договорились о доступе к онлайн-библиотеке с промокодом и покупке книг с промокодом. И это далеко не все партнеры, есть еще и многие другие. <strong>— Как вы оцениваете работу клуба на сегодняшний день? Есть ли уже выпускники, истории успеха? Ставится ли цель по количеству участников?</strong>— Конечно, выпускников пока нет – ведь клуб существует несколько месяцев, а для развития бизнеса требуется время. Предполагаем, что кейсами успеха наш клуб сможет поделиться к концу года. Но уже сейчас мы видим реальный интерес и потребность молодежи в такого рода взаимодействии, поэтому потенциал у проекта достаточно высок. Сегодня на площадке зарегистрированы порядка 4 тысяч пользователей, однако мы не ставим себе целей по количеству участников. Если посмотреть статистику, 60-70% новых бизнесов закрываются, не дожив до возраста 1,5 лет. Поэтому нам нужно гнаться не за количеством, а за качеством, увеличивая процент тех, кто создал свое дело и смог остаться на этой волне. То есть, мы ставим некий план по выживаемости, чтобы как можно большее количество участников клуба не ликвидировали свое дело из-за неуспеха.<strong>— Планируется ли привлекать к наставничеству известных предпринимателей?</strong>— Идея создания клуба отчасти была инициирована именно стремлением ряда успешных бизнесменов поделиться своим опытом. Многие из действующих предпринимателей видят свою миссию в том, чтобы их юные коллеги прошли этот путь гораздо быстрее и не совершили таких же ошибок. Они хотят делиться знаниями и навыками, хотят видеть горящие глаза, для них это важно, даже невзирая на риск взрастить себе конкурентов. При этом участникам клуба предлагается самим составить список предпринимателей, которых они хотели бы видеть в качестве наставников.<strong>— Будет ли бизнес-клуб постоянной платформой? Какими вы видите его перспективы?</strong>— Разумеется, бизнес-клуб – это проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Чем больше привлеченных предпринимателей будет на портале, тем интенсивнее будет происходить рост и развитие клуба, так как наше бизнес-сообщество будет обновляться и подпитываться новыми участниками. То есть, рост и совершенствование клуба напрямую связано с развитием бизнеса и его участников. На сегодняшний день участники клуба активно используют возможности портала Business Update – он предлагает просмотр видео-курсов, посещение офлайн и онлайн мероприятий, организованных в рамках клуба, чтение авторских статей, выполнение развивающих заданий. Несмотря на то, что многие функции уже пользуются стабильной популярностью участников, мы постоянно развиваем портал, базируясь на технологии customer development, что означает внедрение и изменение новых функций на основе обратной связи и потребностей участников клуба. В частности, в приоритетном порядке ведется активное улучшение в связке стажер-наставник. Нашей целью является создание тесного сообщества, в рамках которого участники активно делятся опытом, а юные и начинающие предприниматели могут получить поддержку уже реализовавших себя бизнесменов.

https://ria.ru/20200623/1573340640.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва, экономика