Круглый стол медиаменеджеров СМИ стран Латинской Америки
1 октября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19?".
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Участники:
- главный редактор информации на испанском языке Sputnik (Россия) Мигель БАС;
- директор информационного агентства AN Panamá (Панама) Орландо МЕНДЬЕТА;
- главный редактор газеты El Meridiano (Колумбия) Раомир Бенитес ТУИРАН;
- директор El Peruano & Andina (Перу) Феликс Альберто Пас КИРОС;
- директор телеканала TeleSUR (Венесуэла) Патрисия Вилегас МАРИН;
- журналист Cambio21 (Чили) Маркос БОРКОСКИ.
Модератор:
- руководитель сайта и радио Sputnik (Россия) Илона ОВАКИМЯН.
Распространение коронавирусной инфекции привело к резкому росту коммуникации в цифровых медиа, которые стали фактически единственным источником информации и средством общения для людей в условиях самоизоляции по всему миру. Однако переход в цифровое информационное пространство привел не только к росту посещаемости новостных сайтов, но и к возникновению еще более опасного феномена – "инфодемии" (переизбытка информации о новом вирусе, по большей части недостоверной). Одна из главных задач для борьбы с этим – повышение уровня ответственности журналистов. Даже на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, их работа должна опираться на традиционные журналистские ценности – факты, так как качество собранной ими информации зачастую определяет повседневную жизнь многих людей. Особую значимость данная проблема занимает в странах Латинской Америки, где пандемия приобрела огромные масштабы на фоне экономического и социального кризиса.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный редактор информации на испанском языке Sputnik (Россия) Мигель БАС;
- директор информационного агентства AN Panamá (Панама) Орландо МЕНДЬЕТА;
- главный редактор газеты El Meridiano (Колумбия) Раомир Бенитес ТУИРАН;
- директор El Peruano & Andina (Перу) Феликс Альберто Пас КИРОС;
- директор телеканала TeleSUR (Венесуэла) Патрисия Вилегас МАРИН;
- журналист Cambio21 (Чили) Маркос БОРКОСКИ.
Модератор:
- руководитель сайта и радио Sputnik (Россия) Илона ОВАКИМЯН.
Распространение коронавирусной инфекции привело к резкому росту коммуникации в цифровых медиа, которые стали фактически единственным источником информации и средством общения для людей в условиях самоизоляции по всему миру. Однако переход в цифровое информационное пространство привел не только к росту посещаемости новостных сайтов, но и к возникновению еще более опасного феномена – "инфодемии" (переизбытка информации о новом вирусе, по большей части недостоверной). Одна из главных задач для борьбы с этим – повышение уровня ответственности журналистов. Даже на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, их работа должна опираться на традиционные журналистские ценности – факты, так как качество собранной ими информации зачастую определяет повседневную жизнь многих людей. Особую значимость данная проблема занимает в странах Латинской Америки, где пандемия приобрела огромные масштабы на фоне экономического и социального кризиса.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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