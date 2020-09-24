https://ria.ru/20200924/smi-1577690027.html

Круглый стол медиаменеджеров СМИ стран Латинской Америки

1 октября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Журналистская ответственность: как бороться с "инфодемией" во время COVID-19?".

2020-09-24T09:21

2020-09-24T09:21

2020-09-24T09:21

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1577690027.jpg?1600928513

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952913240.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- главный редактор информации на испанском языке Sputnik (Россия) Мигель БАС;<br>- директор информационного агентства AN Panamá (Панама) Орландо МЕНДЬЕТА; <br>- главный редактор газеты El Meridiano (Колумбия) Раомир Бенитес ТУИРАН; <br>- директор El Peruano & Andina (Перу) Феликс Альберто Пас КИРОС;<br>- директор телеканала TeleSUR (Венесуэла) Патрисия Вилегас МАРИН;<br>- журналист Cambio21 (Чили) Маркос БОРКОСКИ.<br><br><strong>Модератор:</strong><br>- руководитель сайта и радио Sputnik (Россия) Илона ОВАКИМЯН.<br><br>Распространение коронавирусной инфекции привело к резкому росту коммуникации в цифровых медиа, которые стали фактически единственным источником информации и средством общения для людей в условиях самоизоляции по всему миру. Однако переход в цифровое информационное пространство привел не только к росту посещаемости новостных сайтов, но и к возникновению еще более опасного феномена – "инфодемии" (переизбытка информации о новом вирусе, по большей части недостоверной). Одна из главных задач для борьбы с этим – повышение уровня ответственности журналистов. Даже на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, их работа должна опираться на традиционные журналистские ценности – факты, так как качество собранной ими информации зачастую определяет повседневную жизнь многих людей. Особую значимость данная проблема занимает в странах Латинской Америки, где пандемия приобрела огромные масштабы на фоне экономического и социального кризиса.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы